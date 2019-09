Pronostico Atletico Madrid Juventus/ Cuccureddu: “Bianconeri pronti!” (esclusiva)

L’esordio della Juventus nella Champions League 2019-2020 arriva mercoledì 18 settembre, alle ore 21:00, al Wanda Metropolitano: Atletico Madrid Juventus riporta alla memoria lo straordinario ribaltone che i bianconeri avevano centrato sei mesi fa negli ottavi di finale, vincendo 3-0 all’Allianz con la tripletta di Cristiano Ronaldo. Purtroppo la strada si è interrotta al turno successivo per mano dell’Ajax, e così il discorso europeo è rimasto tabù per una squadra che in estate ha messo fine allo strepitoso lustro di Massimiliano Allegri scegliendo di puntare su Maurizio Sarri, che dopo aver avuto una brutta polmonite ha esordito in panchina a Firenze e ha pareggiato una partita giocata francamente male. Per un pronostico su Atletico Madrid Juventus, e per fare un punto su quello che aspetta la squadra bianconera nell’esordio del Wanda Metropolitana e in generale in Champions League, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Antonello Cuccureddu.

Che partita si aspetta? Una partita sempre difficile contro una delle migliori squadre d’Europa. Il Wanda Metropolitano è un campo ostico, comunque va detto che la Juventus è sempre la Juventus! In più ormai è difficile giocare dappertutto, a livello internazionale non è mai facile…

Cosa teme dell’Atletico Madrid? Niente di specifico: sono una squadra forte e ormai rodata, sanno come stare in campo ma la Juventus ha già dimostratop di saper affrontare qualunque tipo di avversario.

Cosa può portare a livello tattico un allenatore come Simeone? Al netto di quanto sia valido come tecnico uno come Simeone, in campo vanno i giocatori e sono sempre loro a decidere l’esito di una partita.

La Juventus vista a Firenze è stata poco brillante: può essere un problema? Tutti abbiamo visto la fatica che la squadra ha fatto al Franchi: significa che dovrà impegnarsi ancor più per fare meglio a Madrid. Sarà importante chiudere al primo posto nel girone, io reputo la Juventus tra le quattro migliori d’Europa.

Come sarà la prima Juventus di Sarri in Champions League? Come detto sarà importante partire bene, quello sarà il primo tassello per poi confermarsi nelle partite che verrano. Per vincere la Champions League serve anche la fortuna, ma è un elemento che bisogna andare a cercarsi…

Può essere la partita giusta per Dybala? Non saprei: penso però che se giocherà avrà la possibilità di essere protagonista. Aspettiamo il campo per giudicarlo…

Stuzzica anche la sfida portoghese tra Cristiano Ronaldo e il suo potenziale erede Joao Felix… Quest’ultimo però è tutto da valutare: sicuramente ha valore, ma il fatto che sia stato pagato tantissimo non lo rende subito un grande giocatore. Le carriere si valutano dal campo: tanti gioielli dell’Ajax si sono persi quando hanno lasciato Amsterdam…

Il suo pronostico su Atletico Madrid Juventus? Io dico sempre Juventus: spero in in risultato positivo, anche un pareggio andrebbe bene perchè poi battere l’Atletico Madrid a Torino renderebbe maggiormente alla portata il primo posto nel girone.

