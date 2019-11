Pronostico Slavia Praga Inter/ Bedin: qualificazione, io ci credo! (Esclusiva)

Slavia Praga Inter sarà una partita decisiva stasera alle ore 21 per i nerazzurri nella quinta giornata di Champions League. Lo Slavia Praga ha pareggiato a Barcellona, formazione quindi ostica da affrontare. L’Inter però se vorrà sperare ancora di qualificarsi per gli ottavi di finale dovrà fare una gara importante, sperando magari in un passo falso del Borussia Dortmund proprio a Barcellona. Lukaku e Lautaro Martinez dovranno essere decisivi in zona gol come in tante altere occasioni, a centrocampo invece si dovrà fare di necessità virtù. Per presentare questa sfida europea Slavia Praga Inter abbiamo sentito Gianfranco Bedin. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Che partita sarà Slavia Praga Inter? Una partita ostica contro una squadra difficile da affrontare, che ha messo in difficoltà il Barcellona ma che ha perso in casa col Borussia Dortmund. Una formazione sempre in grado però di metterti in difficoltà.

Che incontro si aspetta dallo Slavia, avversario solido come ha imparato anche il Barcellona? Lo Slavia è squadra che questa Inter potrà battere, ma che metterà tutte le sue armi tecnico-tattiche nel match. L’Inter dovrà giocarsela fino in fondo.

L’emergenza a centrocampo come va affrontata? Diciamo che sarà chi non gioca sempre a dover far dimenticare i titolari. Dovranno sfruttare fino in fondo questa opportunità che gli si presenterà davanti!

Cosa servirà all’Inter per vincere? L’Inter dovrà essere compatta in tutti gli undici giocatori che andranno in campo. La mentalità della formazione di Conte potrebbero essere l’arma vincente di quest’incontro. Quella mentalità vista anche a Torino dove la squadra ha giocato bene, contro un Torino che è sempre avversario difficile da affrontare.

Lukaku che è ancora a secco in questa Champions potrà stavolta essere il match winner della partita? Lukaku è attaccante che fa sempre la differenza, ma credo che al di là del suo valore possa essere proprio la compattezza della squadra a fare la differenza.

Lautaro Martinez invece è scatenato in Europa: da lui cosa si attende? Lautaro Martinez si sta dimostrando un giocatore di grande valore. Sta crescendo molto, anche su di lui l’Inter potrà fare affidamento a Praga.

Crede ancora alla qualificazione dell’Inter? Sicuramente credo che la qualificazione sia ancora alla portata della squadra di Conte, il passaggio del turno non sia impossibile. La prima cosa però sarà vincere a Praga per sperare in questo risultato.

Il suo pronostico su Slavia Praga? Naturalmente spero che l’Inter possa vincere questa partita fondamentale per la sua Champions League.

Quanto tempo ci vorrà per vedere questa Inter come la sua Grande Inter? Intanto bisogna dire che fare confronti è veramente difficile. Allora eravamo negli anni ’60, ora siamo nel 2020. Il calcio si è molto evoluto da allora. Poi bisogna dire che anche noi ci abbiamo messo tempo prima per costruire un ciclo vincente. L’Inter attuale è insieme da tre mesi e sta già facendo cose importanti. Lasciamogli tempo prima di vedere gli stessi risultati, un’Inter da annali del calcio… (Franco Vittadini)



