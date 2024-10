ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024, SPOGLIO E SCRUTINIO: QUANDO SI COMINCIA

Due giorni di voto per le Elezioni Regionali Liguria 2024, dunque per chi si chiede a che ora arriveranno i risultati definitivi per capire chi è il nuovo governatore e come si comporrà il Consiglio regionale è importante sapere che lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, quindi non prima delle ore 15 di domani, lunedì 28 ottobre 2024. Il regolamento, però, prevede che lo spoglio abbia inizio solo dopo il completamento di alcune operazioni specifiche. Ad esempio, bisogna accertare il numero dei votanti, preparare il plico con le liste degli elettori delle sezioni e i registri, accertare quante sono le schede autenticate durante la votazione in aggiunta a quelle autenticate dopo la formazione del seggio e controllare le schede autenticate ma non usate, visto che quelle avanzate vanno poi riconsegnate.

Elezioni Regionali Liguria 2024, risultati affluenza/ 13% alle ore 12: diretta Bucci vs Orlando, come si vota

Si tratta di una procedura delicata tanto quanto quella dello scrutinio, motivo per il quale sono necessari diversi minuti dopo la chiusura dei seggi per avviare lo spoglio. Inoltre, prima di farlo partire, è necessaria la ripartizione dei compiti tra gli scrutatori, ultimo step prima di dedicarsi all’operazione che contribuisce alla definizione dei risultati. Il “manuale” prevede che le operazioni di scrutinio delle Elezioni Regionali Liguria 2024 avvengano senza interruzioni e vengano completate entro 12 ore dall’inizio.

ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024: CI SARÀ BALLOTTAGGIO?/ Cosa prevede la legge, preferenze e voto disgiunto

Non è prevista la possibilità di estrarre più schede dall’urna per velocizzare la procedura né per riesaminarne una accantonandola temporaneamente: non è consentito dal regolamento. Una volta terminato lo spoglio delle schede, non si può ritenere concluso del tutto lo scrutinio, perché sono previste operazioni di controllo: ad esempio, va verificata la corrispondenza e la congruità dei dati riportati nel verbale, va redatto e certificato il verbale. Solo a questo punto si può chiudere il verbale e preparare i plichi con i documenti.

EXIT POLL E RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024

Il regolamento richiede che durante lo spoglio venga redatto un verbale che riporti fedelmente e in maniera completa i dati, quindi è necessario porre molta attenzione alla trascrizione dei risultati definitivi dello scrutinio, perché deve esserci perfetta corrispondenza dei dati relativi alle Elezioni Regionali Liguria 2024 (ma questo ovviamente vale per qualsiasi tornata elettorale).

CANDIDATI PRESIDENTE LIGURIA ALLE ELEZIONI REGIONALI 2024/ Orlando, Bucci, Morra: chi sono, quali partiti

Comunque, la dottoressa Elena Zunino nella circolare n. 8 ribadisce che le operazioni di scrutinio devono cominciare subito dopo la fine delle operazioni di voto, il cui termine è perentorio: ore 15 di domani 28 ottobre. Ma soprattutto c’è una scadenza da rispettare: non si può andare oltre le 12 ore.

Nel frattempo, potremo prendere visione dei primi exit poll, seguiti dalle proiezioni, attraverso i dati diffusi dagli istituti di indagine e sondaggi e rilanciati anche da telegiornali e trasmissioni ad hoc, per avere una prima idea dei risultati delle Elezioni Regionali Liguria 2024, che non saranno ovviamente definitivi, visto che questi arriveranno nelle ore successive, se non ufficialmente il giorno successivo.