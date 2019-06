Rabiot alla Juventus, è fatta/ Le cifre del contratto: super commissione da 10 mln

Adrien Rabiot alla Juventus, ci siamo: il classe 1995 è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore bianconero. La trattativa va avanti da tempo, ma è fatta: secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sport, sono stati limati gli ultimi dettagli dell’accordo. In uscita dal Paris Saint Germain per scadenza di contratto, l’ex Tolosa diventerà il secondo colpo della Vecchia Signora a costo zero dopo l’acquisto di Aaron Ramsey, in arrivo dall’Arsenal. Il “Duca” percepirà 7 milioni di euro netti a stagione con un contratto di cinque anni: decisivo il blitz di Fabio Paratici a Parigi, che ha raggiunto la fumata bianca con la madre-agente Veronique. Super commissione in vista: 10 milioni di euro alla firma del contratto. Il diesse bianconero è rientrato a Torino, forte dell’intesa definitiva: in programma ora le visite mediche di rito e l’ufficialità sul canale bianconero…

ADRIEN RABIOT-JUVENTUS, E’ FATTA!

Pronta a chiudere l’affare de Ligt con l’Ajax e il ritorno di Gigi Buffon, la Juventus è tra le squadre più attive in questa prima fase di calciomercato estivo. Domani mattina sono in programma le visite mediche di Luca Pellegrini, laterale sinistro della Roma che arriva nell’ambito dell’operazione che porterà Spinazzola in giallorosso, ma la priorità della compagine torinese è sempre stata la mediana: Rabiot completerà il reparto centrale di Maurizio Sarri, ma non è da escludere che Fabio Paratici provi a piazzare un altro colpo. Nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile ritorno di Paul Pogba, sempre più vicino all’addio al Manchester United: i Red Devils chiedono oltre 150 milioni per il suo cartellino e c’è da battere la concorrenza del Real Madrid, ma dopo Cristiano Ronaldo non è possibile escludere nulla…

