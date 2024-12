Raiduo con Ale&Franz 2024, le anticipazioni della puntata del 2 dicembre

Lunedì 2 dicembre 2024, in prima serata, torna l’appuntamento con Raiduo con Ale&Franz, lo show giunto alla seconda edizione che regala momenti di puro divertimento ed ironia ai telespettatori. Protagonisti indiscussi della serata sono Alessandro “Ale” Besentini e Francesco “Franz” Villa che, insieme agli ospiti che li affiancano sul palco, danno vita anche a divertenti e simpatici siparietti comici. La direzione artistica, interamente curata dai due conduttori, insieme alla collaborazione con Giampiero Solari, ha dato vita a nuovi personaggi e a tante novità rispetto alla prima edizione che rendono lo show ancora più dinamico.

Come in tutti gli show, inoltre, non manca la parte musicale che, anche quest’anno, è affidata alla band che da anni segue il programma, con il maestro Paolo Jannacci che con il prezioso lavoro, rende speciali e unici i vari momenti musicali.

Gli ospiti e gli sketch della seconda puntata di Raiduo

Gli ospiti della seconda puntata di Raiduo saranno Diego Abatantuono, Negramaro e Valeria Marini. Sul palco, inoltre, non mancheranno i comici emergenti, pronti a conquistare la simpatia del grande pubblico. Ci sarà, così, spazio per i Casa Abis, molto popolari sul web e al loro esordio televisivo. Spazio, inoltre, ai simpatici vecchietti Ermanno e Nanni che, in questa puntata saranno aiutati da Ippolita Baldini che, nei panni di una badante, cercherà di far impazzire i vecchietti.

Inoltre, nel corso della serata, Ale&Franz daranno vita a nuovi pezzi del loro repertorio grazie alla collaborazione di tutti gli ospiti e personaggi che hanno accettato di mettersi a disposizione dei comici per regalare uno spettacolo davvero unico al pubblico.

Come vedere in diretta streaming Raiduo con Ale&Franz

Tante risate, dunque, con Ale&Franz e la seconda puntata di Raiduo che può essere visto in diretta televisiva su Raidue, a partire dalle 21.20. Chi, tuttavia, non ha modo di seguire il programma in tv può collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione e seguire la diretta streaming sia contemporaneamente alla diretta televisiva che in un momento successivo.

