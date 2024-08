RIFORMA PENSIONI, I NODI DA SCIOGLIERE

Sono non pochi i nodi relativi alle pensioni legati alla Legge di bilancio. Il più noto è senz’altro quello degli anticipi pensionistici, con la proroga delle misure in scadenza a fine anno ancora incerta. Molto dipenderà dalle risorse a disposizione e a rischio potrebbe esserci Opzione donna. Un altro nodo è relativo al meccanismo di indicizzazione delle pensioni, visto che il blocco parziale in vigore scadrà a fine anno. I sindacati hanno fatto sapere di non voler un’ulteriore proroga, ma anche qui molto dipenderà dalle risorse che ci saranno a disposizione. Anche per questo, in prospettiva diventa sempre più importante cercare di allargare la base contributiva, di modo che il sistema sia sempre più sostenibile.

DOPO LO STOP AL REDDITOMETRO/ Cosa cambia con il nuovo accertamento

LE POSSIBILI SOLUZIONI PER GIOVANI E DONNE

La strada da intraprendere in tal senso non può che passare da un aumento dell’occupazione, in particolare dei giovani e delle donne, che sono le categorie che sono state finora più penalizzate e che hanno solitamente carriere discontinue, che non aiutano né il loro futuro pensionistico, né la sostenibilità presente dell’intero sistema. Si tratterà di capire se percorrere o meno la strada degli incentivi alle assunzioni e alle stabilizzazioni contrattuali, perché anche queste comportano un costo per le casse dello Stato. Non si può, infine, non menzionare il nodo relativo agli scivoli pensionistici che comportano una spesa o minima per lo Stato, come il contratto di espansione, ma che richiedono comunque un intervento pubblico di tipo normativo. Strumenti che possono collegarsi anche a tentativi di staffetta generazionale nel lavoro.

TRATTATIVE GOVERNO-COSTRUTTORI CINESI/ L'ultimo asso rimasto per l'auto in Italia

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI