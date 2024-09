RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI FRATOIANNI

E dire che ora esiste anche, grazie ala startup Ciao Elsa, un comparatore online di fondi pensione per aiutare una scelta più consapevole da parte degli italiani. Nicola Fratoianni, deputato e Segretario di Sinistra italiana, evidenzia intanto che se il Governo da una parte promette di superare la Legge Fornero, dall’altra studia il modo di fare in modo che i dipendenti pubblici restino al lavoro fino a 70 anni. Il che dimostrerebbe che l’Esecutivo prende in giro gli italiani. Massimo Fiaschi, Segretario generale di Manageritalia, ricorda invece quelle che ritiene le minacce per il sistema pensionistico: l’andamento demografico, che riduce il numero di lavoratori rispetto a quello dei pensionati, e la scarsa produttività, che non aiuta la crescita dei redditi e quindi dell’importo dei futuri assegni.

RIFORMA PENSIONI 2025, I DATI DAL GLOBAL RETIREMENT INDEX

In attesa di capire quali saranno le mosse del Governo in tema di riforma delle pensioni, il Global Retirement Index 2024, curato da Natixis, posiziona il sistema pensionistico italiano al 31° posto su 44 Paesi considerati dal rapporto. A penalizzare il nostro Paese è il basso tasso di occupazione, mentre a favorirlo vi è il calo dell’inflazione che fa recuperare potere d’acquisto ai pensionati. A proposito di indagini sulla riforma pensioni 2025, va segnalata anche quella realizzata dall’Osservatorio Sara Assicurazioni, dalla quale emerge che solamente il 13% degli italiani ritiene che riuscirà ad avere una pensione di importo adeguato a mantenere un buon tenore di vita. Tuttavia, il 51% di essi non sa definire che cosa sia la previdenza complementare.

