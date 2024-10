RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI SCHLEIN

Durante l’intervento a un incontro dal titolo “Verso la Legge di bilancio. Rilanciare l’economia, dare valore alle persone”, la Segretario del Partito democratico Elly Schlein ha detto di ritenere che il Governo voglia tagliare le pensioni. E il suo collega di partito Fabio Porta, deputato eletto nella circoscrizione America Meridionale, ha evidenziato che le misure di anticipo pensionistico che verranno prorogate presentano delle criticità per gli italiani residenti all’estero. Infatti, per accedere a Quota 103 occorre la cessazione del rapporto di lavoro, che può rappresentare un problema per chi deve continuare a lavorare nei Paesi di emigrazione. Per quanto riguarda Opzione donna, invece, l’Inps non ha mai emanato una circolare o un messaggio relativi alla certificazione dei requisiti richiesti per le italiane residenti all’estero.

RIFORMA PENSIONI 2025, I DATI DEL MERCER CFA INSTITUTE GLOBAL PENSION INDEX

Stesso problema riguarda quanti potrebbero accedere al pensionamento anticipato per chi svolge lavori gravosi e usuranti. Porta sottolinea anche che l’Inps non ha mai spiegato come si applica il sistema contributivo per i contributivi puri residenti all’estero. Intanto dal Mercer CFA Institute Global Pension Index emerge che l’Italia a livello mondiale si posiziona al 35° posto su 48 sistema pensionistici esaminati. Il nostro Paese peggiora la propria posizione nell’ambito dell’adeguatezza, mentre migliora nella sostenibilità e, in particolare, nell’integrità. Dallo studio emerge che una maggiore adesione alla previdenza complementare da parte degli italiani potrebbe essere salutare per il sistema pensionistico.

