Con l’arrivo di settembre molti nuclei familiari sono alla ricerca di una soluzione che gli permetta di risparmiare sui libri scolastici. D’altronde ogni anno è sempre una spesa ingente da dover affrontare (soprattutto a causa delle molteplici e nuove edizioni da acquistare).

A parte i bonus per le famiglie è possibile adottare diverse strategie che vi consentono di risparmiare un po’ di soldi sull’acquisto dei libri di testo. Abbiamo raccolto alcuni consigli utili che vi suggeriamo di applicarli nel minor tempo possibile.

Risparmiare sui libri scolastici: dall’online agli scambi

Esistono diverse soluzioni per risparmiare sui libri scolastici. Non sempre si tratta di bonus regionali e statali, che anzi, il più delle volte tendono ad esaurirsi in un tempo molto breve.

Il mercato dell’usato

La prima soluzione è optare per l’usato. Alla fine di ogni anno molti studenti decidono di vendere i propri libri di testo per ricavare qualcosa a fronte del denaro speso per l’acquisto originario.

I libri usati possono essere reperiti ovunque: dalle piattaforme specificamente create per l’usato ai marketplace più comuni (Facebook, Subito o Ebay).

Per giocare d’anticipo è possibile accedere alla piattaforma AIE e inserendo il nome della scuola e la sezione da frequentare vengono rilasciate le informazioni su quali libri di testo saranno adottati dagli insegnanti.

Sconti online e nei supermercati

Un’altra idea per risparmiare sui libri è comprarli online (dove a volte vengono venduti a prezzo scontato) oppure nelle varie catene di supermercati (Il Gigante, Conad o Iper) dove vengono applicati sconti molto interessanti (fino al 20% sul prezzo originale).

Il noleggio come alternativa all’acquisto

Una delle ultime strategie che si sta diffondendo in Italia è il noleggio dei libri scolastici. Una valida alternativa all’acquisto che permette di poter ottenere i libri di testo con uno sconto che può arrivare anche al 50%.

E inoltre si evitano problemi legati ad una rivendita dove si perde del tempo ad incontrare l’acquirente e con conseguente svalutazione rispetto all’acquisto originario.

Scambio a costo zero

Grazie allo scambio dei libri (indipendentemente dal grado di scuola) è possibile ottenere l’edizione di interesse anche a costo zero. Per trovare il possibile affare è meglio optare per una comunicazione Whatsapp (magari quelli creati dai ragazzi dell’istituto) oppure i mercatini online creati all’apposito scopo).

Ebook

Grazie all’evoluzione tecnologica gli ebook i formati digitali possono essere una valida alternativa ai classici libri di testo. I vantaggi sono essenzialmente due: un risparmio economico per via del costo ridotto e una miglior praticità legata all’assenza del peso dei libri.

Voucher e comodato d’uso

Le ultime due soluzioni per risparmiare sui libri sono il godimento in comodato d’uso e il voucher da 500 euro previsto da alcune Regioni e Comuni italiani con il requisito reddituale (naturalmente per ISEE più basso).