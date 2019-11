Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score (6 novembre)

I risultati Champions League saranno protagonisti anche oggi, mercoledì 6 novembre, perché proprio questa sera si completerà la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020, per la precisione nelle prossime ore scenderanno in campo le squadre che fanno parte dei giorni dalla A alla D. Ecco allora quali saranno le partite che ci daranno i risultati Champions League attesi in questi gruppi. Come gli appassionati sanno ormai molto bene, alle ore 18.55 si comincerà con due partite, che saranno Bayern Monaco Olympiacos del girone B e Lokomotiv Mosca Juventus del girone D. Le altre sei partite invece avranno inizio alle ore 21.00: si tratta di PSG Bruges e Real Madrid Galatasaray per il girone A, Stella Rossa Tottenham per il girone B, Dinamo Zagabria Shakhtar Donetsk e Atalanta Manchester City per il girone C, infine Bayer Leverkusen Atletico Madrid per il girone D.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DELLE ITALIANE

Abbiamo dunque citato le due partite più attese in ottica italiana fra quelle che oggi ci daranno gli ultimi risultati Champions League per la quarta giornata. Molto affascinante è Atalanta Manchester City, con i nerazzurri che ospiteranno a San Siro, loro casa europea, la corazzata di Pep Guardiola. La partita d’andata ci dice che logicamente la Dea parte sfavorita dopo avere incassato un 5-1 molto eloquente, ma la speranza è quella di ammirare una serata di bel calcio e tutto quello che dovesse arrivare per l’Atalanta in termini di risultato sarà tanto di guadagnato. Lokomotiv Mosca Juventus sarà invece probabilmente meno affascinante in tal senso ma, dopo la sofferta vittoria dell’andata, un colpaccio in terra russa vorrebbe dire risolvere la pratica della qualificazione con due turni d’anticipo, poi per i bianconeri di Maurizio Sarri rimarrebbe solo da contendere il primato all’Atletico Madrid di Diego Simeone.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 4^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 21.00

PSG Bruges

Real Madrid Galatasaray

Classifica: PSG 9; Real Madrid 4; Bruges 2; Galatasaray 1.

GIRONE B

Ore 18.55

Bayern Monaco Olympiacos

Ore 21.00

Stella Rossa Tottenham

Classifica: Bayern Monaco 9; Tottenham 4; Stella Rossa 3; Olympiacos 1.

GIRONE C

Ore 21.00

Atalanta Manchester City

Dinamo Zagabria Shakhtar Donetsk

Classifica: Manchester City 9; Dinamo Zagabria, Shakhtar Donetsk 4; Atalanta 0.

GIRONE D

Ore 18.55

Lokomotiv Mosca Juventus

Ore 21.00

Bayer Leverkusen Atletico Madrid

Classifica: Atletico Madrid, Juventus 7; Lokomotiv Mosca 3; Bayer Leverkusen 0.



