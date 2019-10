Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score gironi E, F, G, H

Ci prepariamo ad assistere ai risultati di Champions League per la seconda giornata della fase a gironi: tra le otto partite di mercoledì 2 ottobre spiccano Genk-Napoli (ore 18:55) per il gruppo E, uno dei due anticipi, e ovviamente Barcellona-Inter (ore 21:00) che vale per il gruppo F. Le due italiane vanno a caccia di conferme, e in particolare i nerazzurri sono chiamati ad alzare la testa dopo un avvio non semplice; intanto possiamo presentare le altre sfide della serata, l’altro anticipo è Slavia Praga-Borussia Dortmund (gruppo F) e alle ore 21:00 avremo anche Liverpool-Salisburgo (gruppo E), Lipsia-Lione e Zenit-Benfica (gruppo G), Lille-Chelsea e Valencia-Ajax (gruppo H). Come cambierà dunque la classifica di questi quattro gironi dopo le partite di Champions League? Non ci resa che stare a vedere, intanto possiamo presentare alcuni dei temi legati a queste otto sfide del mercoledì.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE DUE ITALIANE

Analizzando i risultati di Champions League per le partite di mercoledì dobbiamo inevitabilmente partire dalle due italiane: il Napoli per il secondo anno consecutivo ha battuto il Liverpool al San Paolo, ma questa volta la vittoria è arrivata contro i campioni d’Europa in carica e soprattutto alla prima giornata, cosa che anche dal punto di vista psicologico è importante. Carlo Ancelotti potrebbe trovarsi a punteggio pieno dopo due turni e dunque mettere una seria ipoteca sulla qualificazione, il Genk all’esordio ha incassato sei gol sul campo del Salisburgo e sulla carta è inferiore ai partenopei. L’Inter invece sta dominando la Serie A con sei vittorie in altrettante partite, ma in Champions League il discorso è diverso: pronti via, i nerazzurri hanno pareggiato in casa contro lo Slavia Praga e per di più hanno anche rischiato di perdere, recuperando solo nel finale. La composizione del girone non aiuta Antonio Conte, ma se c’è un momento cui il Barcellona potrebbe essere battuto al Camp Nou e proprio questo e dunque l’Inter ne può e ne deve approfittare, per rendere più agevole la sua rincorsa agli ottavi di finale.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 2^ GIORNATA

GRUPPO E

Ore 18:55 Genk-Napoli

Ore 21:00 Liverpool-Salisburgo

CLASSIFICA: Salisburgo 3, Napoli 3, Liverpool 3, Genk 0

GRUPPO F

Ore 18:55 Slavia Praga-Borussia Dortmund

Ore 21:00 Barcellona-Inter

CLASSIFICA: Inter 1, Slavia Praga 1, Barcellona 1, Borussia Dortmund 1

GRUPPO G

Ore 21:00 Lipsia-Lione

Ore 21:00 Zenit-Benfica

CLASSIFICA: Lipsia 3, Lione 1, Zenit 1, Benfica 0

GRUPPO H

Ore 21:00 Lille-Chelsea

Ore 21:00 Valencia-Ajax

CLASSIFICA: Ajax 3, Valencia 3, Chelsea 0, Lille 0



