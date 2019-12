Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score (oggi 10 dicembre)

Ci siamo: i risultati Champions League tornano protagonisti oggi, martedì 10 dicembre. Sarà una notte di grandi emozioni: dopo due settimane si ricomincia stasera a giocare sul massimo palcoscenico europeo che vivrà fra oggi e domani la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020, che naturalmente determinerà tutti quei verdetti che non siano già scaturiti nei turni precedenti. Per la precisione stasera scenderanno in campo le squadre che fanno parte dei giorni dalla E alla H. Ecco allora quali saranno le partite che ci daranno i risultati Champions League attesi in questi gruppi, ricordando che essendo l’ultimo turno vige la contemporaneità tra incontri di uno stesso gruppo. Alle ore 18.55 si comincerà dunque con le due partite del girone E, che saranno Napoli Genk e Salisburgo Liverpool. Le altre sei partite invece avranno inizio alle ore 21.00: si tratta di Borussia Dortmund Slavia Praga e Inter Barcellona per il girone F, Lione Lipsia e Benfica Zenit San Pietroburgo per il girone G, infine Chelsea Lilla e Ajax Valencia per il girone H.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DELLE ITALIANE

Abbiamo dunque citato le due partite più attese in ottica italiana fra quelle che oggi ci daranno i primi risultati Champions League per la sesta giornata. Inter Barcellona naturalmente si merita a prescindere la copertina, per il fascino storico di una sfida che oggi sarà snodo fondamentale per il cammino dei nerazzurri di Antonio Conte in Champions League. Due settimane fa l’Inter si è rilanciata vincendo per 1-3 sul campo dello Slavia Praga: adesso i nerazzurri hanno di nuovo il destino nelle proprie mani, ma sconfiggere Messi e compagni – pur già qualificati – resta un’impresa non semplice. Napoli Genk invece dovrebbe essere una formalità per gli uomini di Carlo Ancelotti, che dopo il pareggio di Liverpool può anche pareggiare in casa contro il fanalino di coda del girone, già eliminato – anzi, potrebbe bastare anche una sconfitta in caso di buone notizie da Salisburgo, ma naturalmente in questo periodo già delicato perdere in casa con il Genk non farebbe per niente bene, al di là del discorso qualificazione che per il Napoli sembra essere in discesa.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 6^ GIORNATA

GIRONE E

Ore 18.55

Napoli Genk

Salisburgo Liverpool

Classifica: Liverpool 10; Napoli 9; Salisburgo 7; Genk 1.

GIRONE F

Ore 21.00

Borussia Dortmund Slavia Praga

Inter Barcellona

Classifica: Barcellona 11; Inter 7; Borussia Dortmund 7; Slavia Praga 2.

GIRONE G

Ore 21.00

Lione Lipsia

Benfica Zenit

Classifica: Lipsia 10; Zenit 7; Lione 7; Benfica 4.

GIRONE H

Ore 21.00

Chelsea Lilla

Ajax Valencia

Classifica: Ajax 10; Valencia 8; Chelsea 8; Lilla 1.



