Risultati Champions League/ Classifiche gironi A, B, C, D e diretta gol live score

Secondo appuntamento con i risultati di Champions League: mercoledì 18 settembre siamo ancora nella prima giornata della fase a gironi e i gruppi coinvolti sono ovviamente A, B, C e D. Due le italiane in campo, entrambe alle ore 21:00 di questa sera: Atletico Madrid-Juventus torna a sei mesi di distanza per il gruppo D, mentre nel gruppo C Dinamo Zagabria-Atalanta rappresenta l’esordio assoluto della Dea nella competizione. Come sempre la giornata è introdotta da due anticipi, che oggi sono Bruges-Galatasaray per il gruppo A e Olympiacos-Tottenham per il gruppo B; il programma dei risultati di Champions League per questo mercoledì verra completato alle ore 21:00 da Psg-Real Madrid (gruppo A), Bayern-Stella Rossa (gruppo B), Shakhtar Donetsk-Manchester City (gruppo C) e Bayer Leverkusen-Lokomotiv Mosca (gruppo D). Non resta che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà tra poche ore, quando le 16 squadre coinvolte faranno il loro ingresso sui vari terreni di gioco per aprire la loro stagione internazionale.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI MERCOLEDì

I risultati di Champions League ci presentano dunque altre due squadre italiane: la Juventus punta a quel titolo che non vince da ormai 23 anni, fortemente intenzionata a riscattare le delusioni del passato recente ma anche consapevole che il girone non si preannuncia scontato e che, soprattutto, gestire la transizione dal lustro di Massimiliano Allegri all’avvento di Maurizio Sarri potrebbe richiedere più tempo del previsto e non riuscire perfettamente. Per l’Atalanta, comunque vada sarà una festa: inevitabile che sia così avendo raggiunto un traguardo straordinario in termini assoluti, ma due anni fa la Dea aveva onorato alla grande la prima partecipazione al girone di Europa League e lo aveva superato con il primo posto. Rispetto ad allora, la composizione del gruppo C sembra essere ancora più abbordabile: certo sarà dura dal punto di vista dell’esperienza in questi contesti, ma Shakhtar e Dinamo Zagabria sembrano essere squadre battibili e dunque il secondo posto alle spalle del Manchester City, con tanto di qualificazione agli ottavi, viene visto dalla società come un obiettivo che si può e si deve perseguire per fare un altro salto di qualità importante in un periodo meraviglioso per la storia di questo club.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: 1^ GIORNATA

GRUPPO A

ore 18:55 Bruges-Galatasaray

ore 21:00 Psg-Real Madrid

CLASSIFICA: Bruges 0, Galatasaray 0, Psg 0, Real Madrid 0

GRUPPO B

ore 18:55 Olympiacos-Tottenham

ore 21:00 Bayern-Stella Rossa

CLASSIFICA: Bayern 0, Olympiacos 0, Stella Rossa 0, Tottenham 0

GRUPPO C

ore 21:00 Dinamo Zagabria-Atalanta

ore 21:00 Shakhtar Donetsk-Manchester City

CLASSIFICA: Atalanta 0, Dinamo Zagabria 0, Manchester City 0, Shakhtar Donetsk 0

GRUPPO D

ore 21:00 Atletico Madrid-Juventus

ore 21:00 Bayer Leverkusen-Lokomotiv Mosca

CLASSIFICA: Atletico Madrid 0, Bayer Leverkusen 0, Juventus 0, Lokomotiv Mosca 0



