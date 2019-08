Risultati Champions League/ Diretta gol live, andata 3° turno preliminare (6 agosto)

Oggi martedì 6 agosto è di nuovo un giorno dedicato ai risultati Champions League: continuano le partite dei vari turni preliminari che caratterizzano l’estate del calcio europeo, dunque già in questi giorni si scende in campo per le prime fasi della Champions League 2019-2020. L’Italia non è interessata: avremo Juventus, Napoli, Inter e l’attesa debuttante Atalanta ma per tutte le formazioni dei campionati più forti, a partire dai detentori del Liverpool, la Champions League comincerà solamente verso metà settembre nella fase a gironi. Tornando all’oggi, siamo all’andata del terzo turno preliminare e saranno cinque le partite in programma nelle prossime ore, ricordiamo il calendario espresso in orari italiani: alle ore 19.00 Apoel Qarabag e Paok Salonicco Ajax, alle ore 20.00 Dinamo Zagabria Ferencvaros, alle ore 20.30 Bruges Dinamo Kiev, infine alle ore 20.45 Stella Rossa Copenaghen. Il livello comincia ad essere piuttosto alto, potremo dunque assistere a partite di sicuro interesse.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CALENDARIO DEI PRELIMINARI

Nelle prossime ore dunque scopriremo i risultati Champions League per queste partite d’andata del terzo turno preliminare, di conseguenza può essere interessante andare a presentare il calendario completo di questi turni estivi, che come già accennato non coinvolgeranno alcuna squadra italiana. Già nei preliminari le partite vengono suddivise fra il martedì e il mercoledì, come poi avverrà nel tabellone principale: superati gli incroci del primo e del secondo turno disputati nelle scorse settimane, si proseguirà senza mai interruzioni, perché i turni preliminari sono in totale ben quattro e tutti con partite di andata e ritorno. Dunque naturalmente questa settimana e la prossima avremo il terzo turno: le date saranno 6-7 e poi 13 agosto, ritorno tutto al martedì per dare spazio mercoledì alla Supercoppa Europea. Infine l’ultimo turno, quello dei cosiddetti playoff, in programma il 20-21 agosto per l’andata e il 27-28 agosto per il ritorno. A quel punto l’elenco delle partecipanti alla fase a gironi della Champions League 2019-2020 sarà completo e il 29 agosto a Monaco ci sarà il sorteggio dei gironi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 3° TURNO PRELIMINARE (ANDATA)

Ore 19.00 Apoel Qarabag

Ore 19.00 Paok Salonicco Ajax

Ore 20.00 Dinamo Zagabria Ferencvaros

Ore 20.30 Bruges Dinamo Kiev

Ore 20.45 Stella Rossa Copenaghen



© RIPRODUZIONE RISERVATA