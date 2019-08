Risultati Champions League/ Diretta gol live playoff (andata, oggi 21 agosto)

Oggi mercoledì 21 agosto è di nuovo un giorno dedicato ai risultati Champions League: si completerà infatti nelle prossime ore il quadro dei match d’andata dei playoff, ultima tappa del lungo cammino dei turni preliminari estivi della Champions League 2019-2020. I playoff sono l’ultimo scoglio verso l’accesso ai gruppi per chi è dovuto scendere in campo già in questa fase, alla caccia di un totale di sei posti a disposizione. L’Italia non è interessata: avremo Juventus, Napoli, Inter e l’attesa debuttante Atalanta ma per tutte le formazioni dei campionati più forti, a partire dai detentori del Liverpool, la Champions League comincerà solamente verso metà settembre nella fase a gironi. Tornando all’oggi, siamo dunque all’andata dei playoff e saranno tre le partite in programma nelle prossime ore. Ad essere pignoli, il fischio d’inizio sarà in contemporanea, per tutti gli incontri alle ore 21.00 come poi accadrà per la maggior parte degli incontri del tabellone principale: in quel momento inizieranno Dinamo Zagabria-Rosenborg, Olympiakos-Krasnodar e Young Boys-Stella Rossa.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CALENDARIO DEL TORNEO

Nelle prossime ore dunque scopriremo i risultati Champions League per completare l’andata dei playoff, che chiuderanno tra questa e la prossima settimana la lunga estate della nuova edizione della Champions League, che per molte squadre in realtà è già terminata. Sono sei le sfide dei playoff, perché come abbiamo già accennato altrettanti sono i posti in palio per completare il lotto delle 32 partecipanti, dal momento che 26 squadre sono state ammesse immediatamente alla fase a gironi (comprese le italiane). I verdetti naturalmente arriveranno solamente settimana prossima, al termine delle partite di ritorno – da notare che chi gioca oggi sarà protagonista già martedì nel ritorno. Settimana prossima sarà dunque decisiva e non solamente sul campo per i playoff: infatti a quel punto l’elenco delle partecipanti alla fase a gironi della Champions League 2019-2020 sarà completo e il 29 agosto a Monaco ci sarà il sorteggio dei gironi. Facciamo allora un piccolo salto in avanti ricordando pure le date delle sei giornate dei gironi: 17-18 settembre, 1-2 ottobre, 22-23 ottobre, 5-6 novembre, 26-27 novembre e 10-11 dicembre. Come si completerà il tabellone con i playoff?

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA PLAYOFF

Ore 21.00

Dinamo Zagabria-Rosenborg

Olympiakos-Krasnodar

Young Boys-Stella Rossa



