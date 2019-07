Risultati Champions League/ Diretta gol live ritorno 1° turno preliminare (16 luglio)

Oggi martedì 16 luglio è di nuovo un giorno dedicato ai risultati Champions League: infatti i mesi estivi sono ricchi di partite dei vari turni preliminari, dunque già in questi giorni si scende in campo per le primissime fasi della Champions League 2019-2020. Naturalmente questa fase non riguarda l’Italia, che avrà Juventus, Napoli, Inter e l’attesa debuttante Atalanta: per tutte le formazioni dei campionati più forti, a partire dai detentori del Liverpool, la Champions League comincerà solamente verso metà settembre nella fase a gironi. Per la precisione le partite di oggi valgono per il ritorno del primo turno preliminare e saranno otto, ricordiamo il calendario espresso in orari italiani: alle ore 17.00 Shkendija Kalju, alle ore 19.30 Saburtalo Tbilisi Sheriff Tiraspol, alle ore 20.00 HB Torshavn HJK e Valletta Dudelange, infine alle ore 20.45 KF Feronikeli TNS e Stella Rossa Suduva.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL CALENDARIO DEI PRELIMINARI

Nelle prossime ore dunque scopriremo i risultati Champions League per queste partite di ritorno del primo turno preliminare che naturalmente indicheranno già i primi verdetti, di conseguenza può essere interessante andare a presentare il calendario completo di questi turni estivi, che come già accennato non coinvolgeranno alcuna squadra italiana. Già nei preliminari le partite vengono suddivise fra il martedì e il mercoledì, come poi avverrà nel tabellone principale: superati gli incroci del primo turno si proseguirà senza mai interruzioni, perché i turni preliminari sono in totale ben quattro e tutti con partite di andata e ritorno. Dunque il 23-24 (andata) e il 30-31 luglio (ritorno) avremo il secondo turno, mentre le date del terzo turno saranno 6-7 e poi 13-14 agosto. Infine l’ultimo turno, quello dei cosiddetti playoff, in programma il 20-21 agosto per l’andata e il 27-28 agosto per il ritorno. A quel punto l’elenco delle partecipanti alla fase a gironi della Champions League 2019-2020 sarà completo e il 29 agosto a Monaco ci sarà il sorteggio dei gironi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 1° TURNO PRELIMINARE (RITORNO)

Ore 17.00

Shkendija Kalju

Ore 19.30

Saburtalo Tbilisi Sheriff Tiraspol

Ore 20.00

HB Torshavn HJK

Valletta Dudelange

Ore 20.45

KF Feronikeli TNS

Stella Rossa Suduva



