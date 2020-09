Risultati Champions League/ Diretta gol live score: andata play off (22 settembre)

Tornano ad accendersi i riflettori sulla Champions League: oggi martedì 22 settembre 2020 e domani infatti si svolgeranno le partite per i play off, gli ultimi attesi incontri per la fase preliminare del primo torneo per club della UEFA e siamo davvero impazienti di dare la parola al campo per scoprire i primi verdetti. Siamo infatti all’ultimo stage del primo tabellone della manifestazione: il prossimo sarà già quella dei gironi, dove prenderanno parte tutte le big del calcio europeo, compresi anche diversi club italiani come Juventus, Inter, Atalanta e Lazio. Dunque a brevissimo potremmo rivedere in campo anche i nostri beniamini (il sorteggio sarà il 1 ottobre a Nyon), ma nel frattempo per i risultati della Champions League a prendersi il palcoscenico oggi saranno gli incontri per i play off. In tal senso, per la giornata di oggi, martedì 22 settembre, dedicata ai risultati della Champions League per la fase degli spareggi, ecco che saranno appena tre gli incontri messi in programma e per tutti e tre l’orario d’inizio è stato fissato per le ore 21.00 e dunque Kranodar-Paok, Maccabi Tel Aviv-Salisburgo e Slavia Praga-Midtjylland.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Solo poche ore dunque e conosceremo i risultati di Champions League per la fase dei play off l’ultima parte del tabellone preliminare della prima competizione per club della UEFA: nella trepidante attesa andiamo a vedere che ci aspetterà prossimamente, per questa edizione della coppa. Dopo i tre turni preliminari vissuti nei giorni scorsi, con oggi si aprirà la fase dei play off, la prima che vedrà disputarsi match di andata e ritorno (le prime partite sono state disputate su gara secca, per decisione della UEFA che ha voluto “snellire” il format classico): in tal senso ricordiamo che il turno di ripongo verrà disputato il 29 e 30 settembre. Di fila, come abbiamo ricordato prima, sarà spazio per le big d’Europa con la fase a gironi, che si aprirà non prima del 20 ottobre (ma il sorteggio sarà a Nyon il 1^ dello stesso mese): qui vedremo tutte le 4 squadre italiane sopra citate (che ora non devono più giocarsi i preliminari), come anche Bayern Monaco, campione in carica, e pure Real Madrid, Barcellona, Pgs e Liverpool, solo per citarne alcuni. Anche in questa parte del torneo saranno partite di andata e ritorno: le otto vincitrici dei gruppi e le seconde classificate poi accederanno alla fase ad eliminazione diretta. Da qui sarà solo corsa alla finalissima, che come è noto da tempo, è stata messa in calendario in Turchia il prossimo 29 maggio 2021. Ma non occorre ora andare così lontano: cominciamo a goderci lo spettacolo della Champions league già da questa fase play off, che aprirà oggi i battenti.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

Ore 21:00 Krasnodar-PAOK

Ore 21:00 M. Tel Aviv-Salisburgo

Ore 21:00 Slavia Praga-Midtjylland



