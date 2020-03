Risultati Champions League/ Diretta gol live score degli ottavi (10 marzo)

Ci siamo: i risultati Champions League tornano protagonisti oggi, martedì 10 marzo. L’attesa è grandissima, perché arriviamo al momento di verdetti davvero importanti, come sempre quando si giunge allo step delle partite di ritorno degli ottavi di finale. Riecco dunque la Champions League 2019-2020, che non prevede novità nella formula rispetto alle precedenti edizioni: di conseguenza, agli ottavi di finale sia le partite di andata sia quelle di ritorno sono spalmate su due settimane, con chi ha giocato prima all’andata che torna protagonista per primo anche al ritorno – ma a giorni alternati fra martedì e mercoledì. Ricordiamo dunque adesso quali saranno le due partite che stasera arricchiranno il quadro dei risultati Champions League: alle ore 21.00 avranno inizio Valencia Atalanta e Lipsia Tottenham. Questa potrebbe essere una serata memorabile nella storia dell’Atalanta, che continua a vivere la sua grande avventura in Champions League ed è forte del 4-1 dell’andata, così come il Lipsia del successo 0-1 ottenuto in casa degli Spurs.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RIFLETTORI SULLA DEA

Spendiamo allora, come è giusto che sia, ancora qualche parola in più sull’Atalanta presentando i risultati Champions League per le partite di stasera. Parlare di favola è sbagliato per una società e una squadra che ormai da quattro anni stanno facendo benissimo, ma è chiaro che l’avventura in Champions sta assumendo sempre di più i contorni della grande impresa. Il girone infatti era iniziato malissimo con tre sconfitte nelle prime tre giornate, quando sembrava una chimera anche solo il terzo posto. Il pareggio a San Siro contro il Manchester City ha segnato l’inversione di tendenza, la vittoria contro la Dinamo Zagabria ha riaperto i giochi e l’impresa in Ucraina sul campo dello Shakhtar Donetsk ha permesso a Gian Piero Gasperini e ai suoi ragazzi di scrivere la storia. Poi ci ha pensato il sorteggio a dare una mano all’Atalanta accoppiando i nerazzurri al Valencia, ma la Dea questa fortuna se la merita tutta, come ha dimostrato la meravigliosa prestazione dell’andata. Oggi si proverà a completare l’opera per scrivere un altro capitolo leggendario di questa storia: cosa succederà stasera al Mestalla?

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO OTTAVI

Ore 21.00

Lipsia Tottenham

Valencia Atalanta



