Risultati Champions League/ Diretta gol live score degli ottavi (25 febbraio)

Oggi, martedì 25 febbraio, tornano protagonisti i risultati Champions League perché con una nuova serata di grande calcio si apre la seconda settimana dell’andata degli ottavi di finale. Il sorteggio effettuato a dicembre ha determinato gli accoppiamenti per questi ottavi e c’è da dire che oggi ci attenderanno due partite davvero di grande fascino per riprendere il discorso che avevamo lasciato in sospeso mercoledì scorso, considerando che la formula ormai consolidata negli anni divide le partite degli ottavi su due settimane distinte sia all’andata sia al ritorno. Ricordiamo dunque adesso subito quali saranno le due partite che stasera arricchiranno il quadro dei risultati Champions League appunto per l’andata degli ottavi: alle ore 21.00 avranno inizio Chelsea Bayern Monaco e Napoli Barcellona. Queste partite poi saranno nel secondo “turno” anche al ritorno, dunque per i verdetti dovremo aspettare ben tre settimane, ma di certo questa sarà una serata da non perdere e naturalmente il destino nella Champions League 2019-2020 delle quattro squadre coinvolte inizierà già a compiersi stasera.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RIFLETTORI SUL NAPOLI

Spendiamo adesso qualche parola in più sul Napoli presentando i risultati Champions League per le partite di stasera, dal momento che il match del San Paolo contro il Barcellona è naturalmente molto atteso in città fin dal momento del sorteggio. A dicembre francamente si pensava che i partenopei avessero speranze tendenti allo zero contro i blaugrana, considerando anche il momento difficilissimo che stava vivendo (pure fuori dal campo) la società di Aurelio De Laurentiis. Nei due mesi abbondanti che sono passati da allora, tuttavia, è successo di tutto anche a Barcellona: il confronto resta evidentemente complicato, ma quella che sembrava una missione impossibile potrebbe invece essere fattibile, a patto naturalmente di sfruttare a fondo il fattore campo oggi. In fondo a Napoli è caduto per due volte anche il Liverpool di Jurgen Klopp: anche Leo Messi e compagni dunque faranno bene a stare molto attenti…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA OTTAVI

Ore 21.00

Chelsea Bayern Monaco

Napoli Barcellona



© RIPRODUZIONE RISERVATA