Risultati Champions league/ Diretta gol live score dei match di ritorno (3^ turno)

Oggi martedi 13 agosto 2019 la prima Coppa Uefa torna sotto i riflettori: questa sera infatti otterremo i risultati di Champions league per il turno di ritorno del terzo turno preliminare. Caso particolare: il tabellone verrà poi completato entro questa sera e quindi non vi saranno posticipi e otterremo tutti i verdetti entro questa notte. Si è quindi voluto accelerare un poco le cose almeno per la prima coppa Uefa sul continente, tenuto conto che ad animare in settimana vi sarà pure la finale di Supercoppa tra Liverpool e Chelsea. Va quindi aggiunto che sempre per la Champions league il cammino è ormai tracciato: chiuso con i risultati di oggi anche il tabellone del terzo turno preliminare, ecco che già settimana prossima verrano disputate le sfide per i play off, i cui incroci sono già stati fissati da tempo tramite sorteggio. Da qui sarà tempo per la fase a gironi dove faranno ingresso i big del calcio Europeo e pure i club italiani.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE SFIDE DI OGGI

Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere quali saranno gli incontri e quindi i risultati di Champions league che otterremo oggi. Il primo fischio d’inizio è infatti atteso per le ore 18,30 quando a Baku si accenderà la sfida Qarabag-Apoel: dovremo quindi attendere le ore 19,00 per il si comincia di Rosenborg-Maribor. Proseguendo nel programma ecco che alle ore 19,30 avrà inizio Dinamo Kiev-Brugge, mentre alle ore 20,00 sarà la volta delle sfide Copenaghen-Crvena zvezda e Ferencvaros-Dinamo Zagabria. Momento clou alle ore 20,30 con i fischi d’inizio degli incontri di Champions league Lask-Basilea, Olimpiacos-Istanbul Basaksehir e Ajax-Paok: alle ore 20,45 invece i riflettori si accenderanno su Celtic-CFR Cluj. Ultimo incontro messo invece a calendario per le ore 21,00 al Do Dragao, con Porto-Krasnodar.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

Ore 18:30 Qarabag-APOEL

Ore 19:00 Rosenborg-Maribor

Ore 19:30 Dyn. Kyiv – Club Brugge

Ore 20:00 FC Copenhagen-Stella Rossa

Ore 20:00 Ferencvaros-Din. Zagabria

Ore 20:30 Ajax-PAOK

Ore 20:30 LASK Linz-Basilea

Ore 20:30 Olympiakos-Basaksehir

Ore 20:45 Celtic-CFR Cluj

Ore 21:00 FC Porto-Krasnodar



