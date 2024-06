Risultati eletti Forza Italia Bergamo preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con Pezzotta

Elezioni Comunali Bergamo 2024, sono finalmente ufficiali i dati sulle preferenze, numero di seggi e i nomi dei consiglieri eletti con Forza Italia che sono entrati in Giunta. Il partito complessivamente ha raggiunto un risultato discreto, ottenendo una percentuale totale del 5,71% e confermandosi quindi come terzo tra quelli della ampia coalizione di centro destra che appoggiava la candidatura a sindaco di Andrea Pezzotta che però non è riuscito a superare la soglia del 42,24%.

Il nuovo Consiglio Comunale sarà quindi composto, oltre al nuovo sindaco Elena Carnevali, eletta con il PD, di altri 20 nomi scelti dagli elettori tra le liste di centro sinistra, coalizione che ha raggiunto la maggioranza del 54,95% e di 11 nomi tra quelli che si erano candidati con le liste di partito del centro destra e civiche. Tra questi la maggioranza dei voti è andata a Fratelli d’Italia con 4 seggi ed il 14,47% delle preferenze, poi segue la Lega con il 7,67% ed infine anche FI, con un consigliere e un seggio ottenuto in totale. Dati: Elezioni Ue in Italia e all’estero – Regionali Piemonte – Comunali. Risultati Europee: Stati Ue – voti Ue – seggi Ue – partiti Ue – voti Italia – seggi Italia – partiti Italia

Elezioni Comunali Bergamo 2024, risultati Forza Italia: nomi eletti consiglieri e preferenze

Elezioni Comunali Bergamo 2024, la coalizione di centro sinistra ha sorpassato in percentuale la maggioranza dei voti assegnati dagli elettori guadagnando uno tra i primati nazionali per il partito democratico ma anche ottenendo la nomina di sindaco di Elena Carnevali e 20 consiglieri. La Giunta di opposizione sarà quindi guidata dalla coalizione FdI, Lega e Forza Italia. Che comunque si attesta al terzo posto tra le preferenze degli elettori di centro destra ottenendo anche un seggio.

I singoli voti però hanno premiato particolarmente il partito nella scelta dei candidati consiglieri. La più votata tra i partiti di minoranza è stata infatti Giulia Ceci, figlia dell’ex vicesindaco di FI che entra in Consiglio con 447 preferenze in totale ed ha sorpassato l’altro candidato di lista del partito di Berlusconi, Carlo Saffioti, in base ai dati ufficiali quindi è la preferita tra i candidati di opposizione.

