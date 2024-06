Risultati eletti PD Cagliari, voti preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Zedda

Si sono conclusi i conteggi delle schede delle Elezioni Comunali di Cagliari che nel 2024 hanno portato alla formazione di un nuovo Consiglio comunale a maggioranza di centrosinistra, consacrando ulteriormente il già ottimo risultato del PD e del campo larghissimo: arriva ora il momento di scoprire i nomi degli eletti e quanti seggi spetteranno ad ognuno dei tanti partiti che si sono sfidati sul territorio sardo. Come dicevamo – mentre si attende ancora l’ufficialità sui nomi degli eletti – per il PD quella di Cagliari è stata un’ulteriore conferma del già buon risultato ottenuto alla Regionali dello scorso febbraio, quando la pentastellata Alessandra Todde ha conquistato il 45,4% dei voti, rispetto al 45% per Paolo Truzzu.

Tornando al presente e alle Comunali, dopo lo spoglio si è formata una solidissima maggioranza del 60,29% per il centrosinistra che ha puntato sul nome di Massimo Zedda: all’interno del campo largo il partito più votato è il PD, che è riuscito a staccare di più di 5 punti gli eterni rivali di FdI, conquistandosi alle Elezioni Comunali del 2024 il 15,76% delle preferenze, pari a 6 seggi per altrettanti eletti che entreranno nel Consiglio di Cagliari. Secondo le proiezioni (salvo rinunce) dovrebbero essere: Marco Benucci, Ombretta Ladu, Davide Carta, Marta Mereu, Rita Polo, Giuseppe Macciotta. (agg di LD)

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI PD ALLE ELEZIONI CAGLIARI 2024

Elezioni Comunali Cagliari 2024, attesa per conoscere i risultati della giornata di voto, che insieme ai nuovi Eurodeputati stabilirà quali sono state le preferenze per i nomi dei consiglieri eletti con il PD. Il Partito Democratico quest’anno ha scelto di sostenere il candidato sindaco Massimo Zedda, per cercare la rivincita contro il centrodestra uscente con l’attuale sindaco Paolo Truzzu, che però non è stato ricandidato quest’anno dalla stessa coalizione.

La lista del PD per gli aspiranti consiglieri è composta da una serie di nomi che potranno essere votati nei vari seggi dai cittadini per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale. Ecco chi sono: Alessandra Burgio, Marco Benucci, Elena Fontanarossa, Emanuele Boi, Paoletta Garau, Alessandro Cao, Ombretta Ladu, Davide Carta, Marta Mereu, Franco Carucci, Rita Piludu, Sergio Cassanello, Rita Polo, Stefano Deidda, Elsa Girolama Ranno, Carlo Floris, Barba Serra (nota Bibi), Andrea Locci, Laura Soma, Giuseppe Macciotta, Federica Trudu, Massimo Alberto (noto Massimo) Mattana, Desdemona (nota Daisy) Vargiu, Davide Medda, Carlo Augusto Melis Costa, Daniele Melis, Filippo Petrucci, Fabio Pireddu, Mauro Pistis, Marcello Sollai, Vincenzo (noto Enzo) Strazzera, Riccardo Vacca, Sergio Vacca.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE ELEZIONI COMUNALI CAGLIARI 2019

Alle Elezioni Comunali del 2019, il PD con Francesca Ghirra non è riuscito a sorpassare i voti ottenuti dal candidato sindaco Paolo Truzzu sostenuto dalla coalizione di centro destra. Il partito del neosindaco, FdI aveva inoltre ottenuto anche il maggior numero di seggi e consiglieri. Tutto ciò non senza polemiche, soprattutto dopo la richiesta della candidata PD che aveva chiesto il riconteggio delle schede per contestare i risultati e provare così a entrare in ballottaggio. Tuttavia era poi stata confermata l’ampia vittoria della destra.

Per il Partito Democratico quindi erano stati 5 i seggi ottenuti e 5 gli eletti del 2019. Alcuni di loro nomi nuovi per il Consiglio, altri invece riconfermati da uscenti: Antonello Floris, Alessio Mereu, Pierluigi Mannino, Enrica Anedda, Corrado Maxia.











