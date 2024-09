RISULTATI ELEZIONI BRANDEBURGO: TRIONFANO I SOCIALISTI

Arrivano i risultati delle elezioni in Brandeburgo, in Germania, dove i cittadini si sono recati alle urne per scegliere la prossima amministrazione statale. I dati che arrivano dopo lo spoglio ci dicono che si è confermato l’Spd, ovvero il partita socialista, che ottiene così addirittura l’ottava vittoria consecutiva dal 1990 a oggi. Questa volta però, a differenza di altre, la vittoria non è larga come si sarebbe potuto aspettare il partito: le percentuali parlano infatti di un 30.9% dei voti per il gruppo del cancelliere Olaf Scholz, mentre il partito di estrema destra ha ottenuto il 29.2% delle preferenze. A seguire, in terza posizione, c’è la sinistra radicale con l’Alleanza Sacra Wagenknecht (Bsw) che invece si è attestata intorno al 13.5% seguita infine dai cristiano-democratici con il 12.1%.

Ne escono male, invece, i Verdi e Die Linke: entrambi i partiti non sono riusciti a raggiungere e superare la soglia del 5% e dunque non potranno ottenere alcun seggio nel Parlamento Statale. Olaf Scholz, soddisfatto, ha parlato di “un grande risultato per l’Spd e anche per tutti noi”. Si tratta, in effetti, di un risultato storico non tanto nei numeri quanto nella continuità: ancora una volta, infatti, i tedeschi nello Stato di Brandeburgo danno infatti ragione ai socialisti.

RISULTATI ELEZIONI BRANDEBURGO: RIBALTATI I SONDAGGI

I risultati delle elezioni nel Brandeburgo vedono il successo dei socialisti ma non così netto nelle percentuali. C’è stato infatti un nuovo avanzamento dell’estrema destra, che ha ottenuto numeri record lo scorso 1 settembre in Turingia e in Sassonia, dove ha conquistato un ottimo secondo posto. Allo stesso tempo, però, Spd nei sondaggi non era dato per vincente: si tratta dunque di un successo inaspettato.

Soddisfazione per Dietmar Woidke, governatore uscente nel Brandeburgo: il politico ha parlato del “duro lavoro” fatto per confermare i socialisti alla guida dello Stato e per evitare che questo finisse in mano all’estrema destra. Woidke, alla vigilia, aveva annunciato che nel caso in cui il partito fosse arrivato secondo, si sarebbe ritirato. Così non è stato e dunque il governatore uscente e capolista dell’Spd è pronto a guidare ancora lo Stato.

RISULTATI ELEZIONI BRANDEBURGO: SCHOLZ SORRIDE VERSO IL 2025

Dopo le vittorie ottenute in Turingia e Sassonia, l’estrema destra di AfD sperava di bissare il successo, ottenendo un altro trionfo anche in Brandeburgo. Qui, però, i cittadini hanno dato ancora fiducia ai socialisti, come accade dal 1990. La soddisfazione è grande anche per Olaf Scholz, che aspettava proprio di conoscere i risultati delle elezioni in Brandeburgo per capire meglio quale sarà il suo futuro: come giurano dalla Germania, infatti, si è trattato di un test cruciale. Nel caso di sconfitta, il cancelliere non si sarebbe ricandidato alle elezioni politiche del 2025.