Risultati Elezioni Europee 2019 Centro/ Diretta circoscrizione: exit polls, eletti

Elezioni europee 2019: il dato dell’affluenza nazionale per l’Italia alle ore 12 è da considerarsi in linea con il dato delle precedenti europee, e anzi fa segnare un lieve incremento: 16,72% quest’anno e 16,65% nel 2014. Per quanto riguarda la circoscrizione dell’Italia centrale, la Regione con la maggiore affluenza è la Toscana, con il 19,89%, in crescita rispetto al 2014 (19,46%); segue l’Umbria, 19,49%, 19,32% nel 2014; vengono poi le Marche, 17,34% alle 12 di queste europee, 17,67% nel 2014; e il Lazio, in crescita sensibile rispetto alle europee di 5 anni fa (14,72%) con il 16,55% alle 12 di oggi. Nel 2014 la lega Nord, con “Basta euro” nel simbolo, otteneva nell’Italia Centrale il 2,15%; oggi mira a diventare primo partito a livello nazionale; mentre il Pd otteneva il 46,59% nelle sue Regioni di riferimento, considerate storicamente “feudo rosso”. In Centro Italia vengono eletti 15 parlamentari europei. Quelli uscenti sono Simona Bonafé, David Sassoli, Enrico Gasbarra, Goffredo Bettini, Nicola Danti, Silvi Costa, Roberto Gualtieri per il Pd; Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo e Dario Tamburrano per M5s; Antonio Tajani e Alessandra Mussolini per FI; Barbara Spinelli per l’Altra Europa con Tsipras; e Matteo Salvini per la Lega.

Elezioni Europee che vivranno in Italia una delle sue partite più avvincenti nella circoscrizione Italia Centro che comprende Lazio, Marche, Toscana e Umbria ed elegge 15 seggi del Parlamento europeo. I motivi d’interesse politico che caratterizzano il voto in queste 4 regioni sono molteplici. Su tutti svetta la curiosità di capire a che punto è l’assalto leghista alle regioni storicamente più rosse della Penisola, Toscana in primis, con Matteo Salvini che in tempi non sospetti ha messo nel mirino le roccaforti della sinistra. L’altra faccia della medaglia è proprio quella che dirà dello stato di salute di una coalizione, quella di centrosinistra, che alle ultime elezioni Politiche del 4 marzo 2018 ha mostrato segni di cedimento allarmanti proprio nei suoi fortini storici. Se la Toscana dovrebbe secondo i sondaggi restare appannaggio del Pd e nel Lazio potrebbe avere un peso il fattore Nicola Zingaretti, segretario dem nonché governatore in carica della Regione, attenzione a quel che potrà accadere in Umbria, dove la gestione dello scandalo sanità che ha coinvolto la governatrice Catiuscia Marini, e in particolare il balletto sulle sue dimissioni, rischia di avere pesanti ripercussioni sul voto.

Vediamo adesso chi sono i candidati delle varie liste che si presentano nella circoscrizione dell’Italia Centrale con l’obiettivo di intercettare il massimo numero di preferenze. Partiamo allora dai “padroni di casa”, ovvero quel centrosinistra che in queste aree del Paese ha sempre ottenuto grandi riconoscimenti. Capolista della lista Pd-Siamo Europei è Simona Bonafè, cui seguono Sassoli David Maria, Gualtieri Roberto, Laureti Camilla, Bartolo Pietro, Covassi Beatrice, Danti Nicola, Verrillo Bianca, Bolaffi Angelo, Nardini Alessandra, Sall Mamadou, Novelli Lina, Smeriglio Massimiliano, Centioni Alessia, Troili Olimpia detta Olimpia. Chi spera di rosicchiare parecchi consensi al Pd nel Centro Italia è il MoVimento 5 Stelle, con Luigi Di Maio che per queste elezioni Europee ha individuato come capolista la figura di Daniela Rondinelli, membro del Comitato economico e sociale europeo, che ha destato diverse perplessità tra gli attivisti pentastellati. Subito dopo di lei trovano spazio in lista i candidati Castaldo Fabio Massimo, Nogarin Filippo, Tamburrano Dario, Agea Laura, Noferi Silvia, Zuccaro Elisabetta, Alterio Tiziana, Giuggiolini Lisa, Ciarrocca Luca, Visconti Stella, Macone Gianluca, Maestrini Concetta, Magi Nicola, Giorgetti Cosimo.

Per quanto riguarda il centrodestra la novità più importante che riguarda la circoscrizione Italia Centro è rappresentata dal fatto che questa è l’unica in cui Silvio Berlusconi non è capolista di Forza Italia. Gli azzurri in Lazio, Umbria, Marche e Toscana sono infatti guidati da Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, chiamato a legittimare il ruolo di numero 2 di Berlusconi con un buon risultato a livello di preferenze frutto del suo radicamento sul territorio, soprattutto nel “suo” Lazio. Questi i candidati forzisti per la circoscrizione dell’Italia Centrale: Tajani Antonio, Mussolini Alessandra, Bonsangue Raffaella, Bernini Giovanni Paolo, De Meo Salvatore, Dimasi Maria, Feduzi Alessandra, Ferri Jacopo Maria, Ladaga Salvatore, Pieri Rita, Razzanelli Mario, Rebichini Simone detto Ribichini detto Rebechini, Rozzi Anna Maria Costanza, Tarzia Olimpia detta Tarsia, Verucci Arianna. Per quanto riguarda gli altri di centrodestra Matteo Salvini è il capolista della Lega davanti a Baldassarre Simona Renata, Adinolfi Matteo, Alberti Jacopo, Bollettini Leo, Bonfrisco Anna detta Cinzia, Ceccardi Susanna, Lucentini Mauro, Pastorelli Stefano, Pavoncello Angelo, Peppucci Francesca, Regimenti Luisa, Rinaldi Antonio Maria, Rossi Maria Veronica, Vizzotto Elena. Punta molto sul Centro Italia, e in particolare sul Lazio, Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia guida una compagine formata da Elezioni Europee 2019: le liste e i candidati della circoscrizione centro Acquaroli Francesco, Alessandrini Arianna, Angelilli Roberta, Antoniozzi Alfredo, Baldi Monica Stefania, Bertolini Marco, Collu Ida, Ghera Fabrizio, Pestelli Alessio, Petrucci Diego, Picchi Federica, Procaccini Nicola, Romagnoli Luca, Sciurpa Michela.

Non sappiamo ancora chi otterrà la messe maggiore di voti in queste elezioni Europee però possiamo tornare con la mente a 5 anni fa per vedere come votò la circoscrizione del Centro Italia in occasione delle consultazioni comunitarie del 2014. In un appuntamento elettorale segnato dal 40,81% del Pd targato Renzi, furono proprio Toscana, Umbria, Marche e Lazio a regalare ai dem lo slancio maggiore con un 46,6% (7 deputati eletti) che rappresenta obiettivamente un risultato oggi irraggiungibile per qualsiasi schieramento in uno scenario così frammentato. Dietro al Pd si piazzò il MoVimento 5 Stelle con il 21,8%, riuscendo ad eleggere a Bruxelles tre eurodeputati. Terza piazza per Forza Italia, con il partito di Silvio Berlusconi al 14,7% (2 seggi), davanti alla Lista Tsipras al 4,7% (un seggio). La Lega? Nel 2014 era ancora Lega Nord: con il 2,1% ottenne un seggio all’Europarlamento. Non sembra azzardato ipotizzare che questa volta il risultato sarà molto diverso…



