PD eletti e preferenze, Elezioni Europee 2019/ Nord Ovest, Est, Centro, Sud, Isole

Elezioni Europee 2019, il Pd di Nicola Zingaretti ha l’obiettivo riscatto. Sceso sotto il 20 per cento alle politiche del 2018, i dem ripartono dal segretario già governatore della Regione Lazio, che ha fissato come traguardo minimo il 20%. Uno scopo da raggiungere sia per portare avanti le battaglie dem al Parlamento Europeo, sia per mandare un messaggio al Governo M5s Lega: «Il nostro compito è migliorare la vita delle persone. Noi vogliamo: 1) alzare gli stipendi 2) far ripartire gli investimenti 3) garantire il diritto all’istruzione per tutti. E combattiamo per un’Europa che non deve lasciare solo nessuno, più vicino alle persone». E Zingaretti ha le idee chiare sul nuovo corso del Partito Democratico, come evidenziato nel corso della campagna elettorale: «La lista unitaria del Partito Democratico è l’unica vera alternativa al caos che stiamo vivendo. Salviamo l’Italia, costruiamo una nuova Europa. Ora più che mai è importante andare a votare, non ci si può astenere».

ELETTI PD ALLE ELEZIONI EUROPEE 2014

31 gli eletti Pd alle Elezioni Europee del 2014, un grande risultato sull’onda del famoso 40,81% registrato dal boom Matteo Renzi. Difficilmente i dem potranno avvicinarsi a quella soglia a questa tornata elettorale, soprattutto per quanto riguarda il Nord. Ben nove gli europarlamentari eletti nella Circoscrizione Nord-Ovest: Alessia Mosca, Sergio Cofferati, Mercedes Bresso, Patrizia Toia, Pierantonio Panzeri, Renata Briano, Luigi Morgano, Brando Benifei, Daniele Viotti. Sei gli eletti nella Circoscrizione Nord-Est: Alessandra Moretti, Flavio Zanonato, Cécile Kyenge, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Elena Schlein. Sette eletti nella Circoscrizione Centro: Simona Bonafè, David Sassoli, Enrico Gasbarra, Goffredo Bettini, Nicola Danti, Silvia Costa, Roberto Gualtieri. Sei nella Circoscrizione Sud: Giovanni Pittella, Pina Picierno, Elena Gentile, Massimo Paolucci, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo. Tre, infine, nella Circoscrizione Isole: Renato Soru, Caterina Chinnici, Michela Giuffrida.

ELEZIONI EUROPEE 2019, CANDIDATI PD: NORD-OVEST E NORD-EST

Giuliano Pisapia e Carlo Calenda i nomi forti scelti da Nicola Zingaretti come capilista Pd nelle Circoscrizioni Nord-Ovest e Nord-Est, profili che rappresentano pienamente le diverse sfumature del mondo dem. Per quanto riguarda la Circoscrizione Italia Nord Occidentale, i candidati sono: Giuliano Pisapia, Irene Tinagli, Enrico Morando, Patrizia Toia, Brando Benifei, Marcedes Bresso, Caterina Avanza, Giuliano Faccani, Monica Bersanetti, Pietro Graglia, Ivana Borsotto, Pierfrancesco Majorino, Edda Crosa, Luigi Morgano, Anna Mastromarino, Pierluigi Mottinelli, Angela Radicchi, Carmine Pacente, Ernestina Signoroni Lomi, Daniele Viotti. Per la Circoscrizione Italia Nord Orientale invece, i dem candidati sono: Carlo Calenda, Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Achille Variati, Isabella De Monte, Roberto Battiston, Cecile Kyenge, Antonio Silvio Calò, Cecilia Guerra, Furio Honsell, Alessandra Moretti, Eric Veron, Roberta Mori, Francesca Puglisi, Laura Puppato.

ELEZIONI EUROPEE 2019, CANDIDATI PD: CENTRO, SUD, ISOLE

Per quanto riguarda invece le altre tre circoscrizioni, Zingaretti ha puntato su Simona Bonafè, il magistrato Franco Roberti e Caterina Chinnici come capilisti. Troviamo anche il medico Pietro Bartolo, protagonista del documentario Fuocoammare. Ecco dunque che per la Circoscrizione Italia Centrale i nomi dei candidati sono: Simona Bonafè, David Sassoli, Roberto Gualtieri, Camilla Laureti, Pietro Bartolo, Beatrice Covassi, Nicola Danti, Alessandra Nardini, Angelo Bolaffi, Lina Novelli, Mamadou Small, Alessia Centioni, Massimiliano Smeriglio, Olimpia Troili, Bianca Verrillo. Per la Circoscrizione Italia Meridionale, Franco Roberti, Giuseppina Picierno, Andrea Cozzolino, Elena Gentile, Giosi Ferrandino, Gerarta Ballo, Nicola Brienza, Caterina Cerroni, Nicola Caputo, Lucia Nucera, Franco Iacucci, Anna Marra, Massimo Paolucci, Leila Keichoud, Eduardo Piccirilli, Anna Petrone, Ivan Stomeo, Mariella Verdoliva. Da ultimo, per la Circoscrizione Italia Isole i nomi del Pd sono Caterina Chinnici, Pietro Bartolo, Andrea Soddu, Michela Giuffrida, Attilio Licciardi, Virginia Puzzolo, Mila Spicola.



