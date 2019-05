Forza Italia eletti e preferenze, Elezioni Europee 2019/ Nord Ovest, Est, Centro, Sud

Forza Italia punta a recitare un ruolo da protagonista alle elezioni Europee 2019, con Silvio Berlusconi che torna in campo per risollevare i consensi di un partito uscito sconfitto alle politiche del 2018. Il Cavaliere si è candidato (al netto del giudizio della commissione parlamentare antimafia che a pochi giorni dal voto lo ha inserito tra gli impresentabili) ed ha spinto molto in campagna elettorale sulla sua presenza nel Parlamento Europeo in qualità di unico leader di partito che potrebbe essere a Bruxelles. E l’ex premier punta su un’alleanza tra il suo Ppe e i sovranisti Salvini-Orban, deciso a rompere con la sinistra Ue: «Il sovranismo non può portare nulla di buono, né all’Italia né all’Europa: parlando con i sovranisti più ragionevoli e illuminati, come Orban e Salvini, confido che riuscirò a convincerli ad entrare nella maggioranza con il Partito Popolare Europeo». Elezioni europee che possono rappresentare anche un punto di svolta per il Governo nostrano: «Votare Forza Italia il 26 maggio è l’unico voto utile per mandare a casa questo governo e avere un nuovo governo del centrodestra con un programma creato per risolvere tutti i problemi dell’Italia e degli italiani».

ELETTI FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2014

Alle elezioni europee del 2014 Forza Italia ha raggiunto il 16,8 per cento dei consensi, eletti 13 candidati nelle varie circoscrizioni. Un dato inferiore alle attese, con gli azzurri che hanno potuto contare sul candidato che ha ottenuto il più alto numero di preferenze (283.058): parliamo dell’ex presidente della Regione Puglia ed ex ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto. Oltre a lui, nella circoscrizione Sud sono stati eletti Aldo Patriciello, Fulvio Martusciello e Barbara Matera. Per quanto riguarda la circoscrizione nord-occidentale eletti invece Giovanni Toti, Lara Comi e Alberto Cirio, mentre Antonio Tajani e Alessandra Mussolini sono stati eletti nella circoscrizione centro. Infine, nelle Isole sono stati eletti Salvo Pogliese e Salvatore Cicu. Qualche escluso illustre non manca: da Iva Zanicchi ad Alessandro Cecchi Paone, passando per Licia Ronzulli, Mattia Malgara, Federica De Benedetto.

ELEZIONI EUROPEE 2019, CANDIDATI FORZA ITALIA: NORD-OVEST E NORD-EST

Silvio Berlusconi scende in campo in prima persona, come dicevamo, e sarà capolista dei candidati azzurri nelle circoscrizioni nordovest, nordest e sud. Per quanto riguarda la Circoscrizione Italia Nord Occidentale, i candidati sono: Silvio Berlusconi, Lara Comi, Massimiliano Salini, Giusy Versace, Anna Lisa Baroni, Daniela Ruffino, Amir Atrous, Salvatore Barbagallo, Damiano Bormolini, Cinzia Maria Bosso, Benedetta Gaia Cosmi, Elisabetta Fatuzzo, Francesco Graglia, Massimiliano Grimaldi, Matteo Motta, Roberta Paparatto, Mauro Parolini, Maria Rosa Assunta Porta, Pietro Tararella, Claudia Toso. Per la Circoscrizione Italia Nord Orientale invece, Forza Italia schiera questi candidati: Silvio Berlusconi, Sandra Savino, Irene Maria Pivetti, Roberta Toffanin, Valentina Castaldini, Emanuele Crosato, Cristina Folchini, Ilaria Giorgetti, Paola Girolami, Anna Leso, Mario Malossini, Giuseppe Papa, Alfredo Posteraro, Matteo Tosetto, Valerio Zoggia.

ELEZIONI EUROPEE 2019, CANDIDATI FORZA ITALIA: CENTRO, SUD, ISOLE

Berlusconi capolista al Sud, il suo braccio destro Antonio Tajani al Centro. Ecco dunque che per la Circoscrizione Italia Centrale i nomi dei candidati sono: Antonio Tajani, Alessandra Mussolini, Raffaella Buonsangue, Giovanni Paolo Bernini, Salvatore De Meo, Maria DiMasi, Alessandra Feduzi, Jacopo Maria Ferri, Salvatore Ladaga, Rita Pieri, Mario Razzanelli, Simone Rebichini, Anna Maria Costanza Rozzi, Olimpia Tarzia e Arianna Verucci. Per la Circoscrizione Italia Meridionale: Silvio Berlusconi, Barbara Matera, Lorenzo Cesa, Fulvio Martusciello, Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Giorgio Magliocca e Molly Cusolo. Infine , per la Circoscrizione Italia Isole i nomi di Forza Italia sono Silvio Berlusconi, Gabriella Giammanco, Salvatore Cicu, Gabriella Greco, Giuseppe Milazzo, Giorgia Iacolino, Saverio Romano e Dafne Musolino.



