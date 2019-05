Risultati Elezioni Europee 2019 Italia Sud/ Diretta circoscrizione: exit poll, eletti

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019, AFFLUENZA ORE 12 ITALIA MERIDIONALE

La circoscrizione dell’Italia meridionale in queste elezioni europee 2019 ha fatto segnare alle ore 12 una affluenza nettamente al di sotto della media nazionale (16,72%), e cioè pari al 12,83%. Un dato in linea con la storia elettorale del Mezzogiorno alle elezioni europee: nelle elezioni del 2014, il dato finale dell’Italia meridionale, alla chiusura delle urne, era di 7 punti (51,7%) inferiore alla media nazionale (58,7%). Attualmente i dati relativi all’affluenza delle ore 12 vedono in testa il Molise (15,35%) in leggera crescita rispetto al 2014 (15,24%); segue l’Abruzzo (14,13%), in netto calo rispetto a 4 anni prima (16,82%), la Puglia con lo stesso dato a distanza di 4 anni, 13,67% nel 2019 e 13,60% nel 2014; la Basilicata, 11,43% contro l’11,87%, la Campania, 11,42% in calo rispetto al 2014 (12,90%), e la Calabria, 10,98% contro 10,66%. In queste elezioni europee la circoscrizione Sud elegge all’europarlamento 18 deputati. Gli eletti nel 2014 erano Gianni Pittella, Pina Picierno, Elena Gentile, Massimo Paolucci, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo per il Pd; Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Rosa D’Amato, Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini per M5s; Raffaele Fitto, Aldo Patriciello, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, per Forza Italia, Lorenzo Cesa per il Nuovo Centrodestra e Barbara Spinelli per L’Altra Europa con Tsipras.

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2019, ITALIA SUD: LE PREVISIONI

Occhi puntati sul Sud Italia in queste Elezioni Europee 2019: la circoscrizione dell’Italia Meridionale sarà come spesso è accaduto nella storia della politica nostrana la cartina di tornasole per comprendere da che parte tira il vento nazionale. Sono molteplici i motivi di curiosità che riguardano i risultati del voto al Meridione. In primis bisognerà rendersi conto se Matteo Salvini e la Lega riusciranno a penetrare in un territorio che per il Carroccio è sempre stato ostile. Il secondo motivo d’interesse è rappresentato dai voti che il MoVimento 5 Stelle riuscirà ad ottenere. Dopo la scorpacciata fatta nelle elezioni Politiche, complice anche la promessa di erogare il reddito di cittadinanza, Luigi Di Maio è alla prova del nove: il consenso dei pentastellati al Sud è sopravvissuto dopo un anno di governo finendo per radicarsi oppure segnerà un calo che si ripercuoterà sensibilmente sul risultato nazionale del M5s? Resta poi l’ultimo elemento d’attenzione, quello riguardante i partiti tradizionali di centrodestra e centrosinistra. Silvio Berlusconi e la sua Forza Italia hanno visto per anni alcune regioni del Meridione come vere e proprie terre di conquista, così come il Partito Democratico ha governato e governa tuttora in molte di queste zone a conferma dell’elevato tasso di consenso. Si tratta di una stagione del passato o le elezioni Europee sanciranno un “ritorno al futuro”?

ELEZIONI EUROPEE 2019, CIRCOSCRIZIONE SUD: CANDIDATI CENTRODESTRA

La circoscrizione Italia Meridionale alle Elezioni Europee 2019 comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia ed elegge 18 seggi del parlamento europeo. Iniziamo da un focus dai candidati del centrodestra partendo dai nomi in lista di Forza Italia, che al Sud spera di compensare la spinta nordista della Lega di Salvini schierando capolista il leader Silvio Berlusconi. Subito dopo il Cavaliere troviamo Barbara Matera, Lorenzo Cesa, Fulvio Martusciello, Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Carmela Bellame detta Carmen, Fulvia Michela Caligiuri, Mariagrazia Chiusolo detta Molly, Leonardo Ciccopiedi, Filomena d’Antini detta Mena, Beatrice De Donato, Paola Di Salvatore, Antonio Ilardi, Giorgio Magliocca, antonietta Pecchia detta Antonella, Giuseppe Peda’, Sergio Paolo Francesco Silvestris. La Lega risponde con Matteo Salvini, Ilaria Antelmi, Daniela Calderano, Andrea Caroppo, Massimo Casanova, Giancarlo Cerrelli, Antonello D’Aloisio, Elisabetta De Blasis, Valentino Grant, Antonella Lella, Luigi Antonio Petroni, Francesca Porpiglia, Simona Sapignoli, Nadia Sgro, Vincenzo Sofo, Emma Staine, Aurelio Tommasetti, Vuolo Lucia. Fratelli d’Italia candida invece Giorgia Meloni, Rosario Achille Aversa, Denis Domenico Nesci, Margherita D’Urbano, Raffaele Fitto, Isabella Gentile, Marcello Gemmato, Maria Rosaria Lagrotta, Maria Letizia, Stella Mele, Caio Giulio Cesare Mussolini, Mario Quaglieri, Carmela Rescigno, Salvatore Ronghi, Alessandra Siciliano, Antonio Tisci, Ugo Tozzi, Lucrezia Vinci.

ITALIA SUD, ELEZIONI EUROPEE 2019: CANDIDATI CENTROSINISTRA E M5S

Non sarà una partita facile quella del Pd alle Elezioni Europee 2019. Per tentare di arrestare l’emorragia di voti che ha portato il centrosinistra al suo minimo storico nel marzo 2018, il nuovo segretario Nicola Zingaretti ha deciso di puntare su candidature di peso ma soprattutto dall’alto profilo come quella dell’ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, che sarà infatti il capolista dello schieramento dem. Oltre a Roberti sono candidati Pina Picierno, Andrea Cozzolino, Elena Gentile. Giosi Ferrandino, Gerarta Ballo, Nicola Caputo, Caterina Cerroni, Nicola Brienza, Lucia Nucera, Francesco Antonio Iacucci, Anna Marro, Massimo Paolucci, Leila Keichoud, Eduardo Piccirilli, Anna Petrone, Ivan Stomeo, Mariella Verdoliva. E il MoVimento 5 Stelle? Luigi Di Maio ha scelto personalmente di mettere capolista – suscitando parecchi malumori nella base che si è vista “scavalcata” dal capo politico – la docente dell’Università di Bari Chiara Maria Gemma. Questi gli altri candidati pentastellati:”Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, Michela Rescigno, Gianluca Ranieri, Mario Furore, Mariano Peluso, Enrico Farina, Vito Avallone, Alberto De Giglio, Danilo Della Valle, Franca Pulpito, Luigi Napolitano, Antimina Di Matteo, Valeria Di Nino, Stefania Gentile.

ELEZIONI EUROPEE 2019, I RISULTATI DEL 2014

Ma che tipo di risultati dobbiamo attenderci dal voto per le Elezioni Europee 2019 nella Circoscrizione Sud? Probabilmente diverso da quello materializzatosi in un 2014 che viene ricordato come l’anno del boom del Pd a guida Matteo Renzi. Il Partito Democratico che a livello nazionale toccò il 40% nell’Italia Meridionale si affermò come prima forza politica del Paese con un lusinghiero 35% che consegnò allo schieramento renziano 6 seggi nell’Europarlamento. In seconda posizione si piazzò il MoVimento 5 Stelle, che ottenne 5 seggi frutto del 24% di consensi ottenuti. Silvio Berlusconi e Forza Italia si difesero con il 22,2% e 4 deputati eletti mentre altri due seggi andarono rispettivamente alla lista Nuovo Centro-Destra/Unione di Centro, capace di raggiungere il 6,6% dei consensi, e alla Lista Tsipras (4,2%) di cui facevano parte alcuni esponenti della sinistra radicale.



