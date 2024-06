Sondaggi exit poll Elezioni Europee 2024/ Proiezioni seggi: Centrodestra o maggioranza “Ursula”, chi vincerà?

EXIT POLL E SONDAGGI VERSO RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2024: TUTTE LE INFO

Con la chiusura dei seggi alle ore 23 scatteranno come primissimi risultati delle Elezioni Europee 2024 ancora ovviamente parziali, gli exit poll con i dati per l’Italia e i principali Paesi esteri in merito al numero dei seggi conquistati per il prossimo Parlamento Ue. Grazie ai principali istituti di sondaggi – italiani ed europei – già prima di lunedì 10 giugno avremo una panoramica generale su come sono andate queste Elezioni Europee 2024.

Dalla sfida tutta italiana tra Meloni e Schlein, o il derby del Centrodestra Lega-FI, fino ai temi macro su quale maggioranza potrebbe emergere a Strasburgo tra “schema Ursula Von der Leyen” (PPE-Renew-PSE) o effettivo Centrodestra europeo (ECR-ID con i Popolari). Gli exit poll dopo la chiusura dei seggi diranno già qualcosa, poi le proiezioni man mano nella nottata porteranno gli effettivi risultati delle Europee 2024 nella giornata di domani: con la chiusura anticipata per la pubblicazione di nuovi sondaggi politici imposta di fatto solo in Italia, gli ultimi dati disponibili sono quelli che trovate qui sotto, con però in più una proiezione già aggiornata sui seggi che potranno occupare gli europarlamentari eletti per la legislatura 2024-2029.

PRIMA DEGLI EXIT POLL, I SONDAGGI ELEZIONI EUROPEE 2024, I RISULTATI PER L’ITALIA: CHI VINCE TRA CENTRODESTRA E PROGRESSISTI?

Stando all’ultima media dei sondaggi politici realizzata da YouTrend prima del silenzio elettorale, lo scorso 23 maggio 2024, i risultati possibili per le Elezioni Europee sui 76 seggi a disposizione dell’Italia vedrebbero Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni trionfare con il 27,1% delle preferenze, davanti al Pd di Elly Schlein al 21% netto. Al terzo posto il Movimento 5Stelle di Conte non andrebbe oltre il 15,9% mentre nel particolare “derby” interno al Centrodestra di Governo, fra Lega e Forza Italia-Noi Moderati, i sondaggi mediati da YouTrend davano Salvini davanti a Tajani-Lupi per 8,6% contro l’8,5% su scala nazionale.

Nella bagarre invece attorno alla soglia dello sbarramento (fissata per le Elezioni Europee al 4%), i sondaggi politici prima degli exit poll in uscita a breve davano Stati Uniti d’Europa di Renzi e Bonino davanti agli altri partiti con il 4,4%, seguiva Alleanza Verdi-Sinistra al 4,3% e Azione di Calenda “galleggiava” a ridosso della soglia con il 3,9% dei consensi. Chiudevano l’ultima Supermedia prima dei risultati elettorali, Pace Terra e Dignità al 2,1% e Libertà di Cateno De Luca al 2%.

EXIT POLL ELEZIONI EUROPEE 2024, PROIEZIONI SEGGI NUOVO PARLAMENTO UE: COSA DICEVANO I SONDAGGI SULLE POSSIBILI MAGGIORANZE

Sempre in attesa dei primi exit poll sulle Elezioni Europee 2024, se prendiamo in considerazione i sondaggi politici di Noto per “Porta a Porta” dello scorso 23 maggio emerge come in base alle intenzioni di voto (poi confluite anche nella Supermedia pre-silenzio) le proiezioni sui seggi nell’Europarlamento davano un Centrodestra in piena tenuta in Italia: FdI era data tra 23 e 25 seggi eletti, segue Pd con 15-17 mentre M5s tra gli 11 e i 13. Con 3 eletti a testa sia AVS che SUE ed Azione, mentre tra i 7 e gli 8 seggi eletti li avrebbero sia Forza Italia che la Lega.

Se ampliamo invece l’orizzonte e consideriamo gli ultimi sondaggi politici stilati da “Politico” il 29 maggio scorso, i seggi del prossimo Parlamento Europeo avrebbero una maggioranza in pieno “rebus” in quanto la crescita del Centrodestra europeo sarebbe confermata, ma con difficoltà nell’arrivare a controllare più della metà dei 720 euroseggi totali. Stando a quelle proiezioni, il PPE (di cui fa parte Forza Italia e Noi Moderati) avrebbe attorno ai 170 seggi, seguito dai socialisti del PSE (Pd) con 144 mentre al terzo posto è sfida accesissima tra Renew (SUE e Azione) con 76, ECR-Conservatori di Meloni con 75 e il Gruppo Identità e Democrazia (Lega) con 69. A chiudere i sondaggi sui risultati delle Europee per “Politico” troviamo i 41 seggi potenziali per i Verdi Europei, 32 per “TheLeft”-Sinistra e ben 113 tra i “non iscritti”, tra cui figurano anche gli eventuali eletti del Movimento 5Stelle.

