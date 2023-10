Risultati Elezioni Suppletive Monza Brianza 2023/ Diretta Senato Lombardia 06: affluenza, Galliani vs Cappato

DIRETTA ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO 2023, MONZA E BRIANZA: SEGGI RIAPERTI, AFFLUENZA

Urne riaperte oggi, lunedì 23 ottobre, per le Elezioni Suppletive Monza e Brianza 2023. Seggi disponibili dalle ore 7 alle ore 15 per scegliere chi deve occupare il posto di Silvio Berlusconi dopo la morte del fondatore di Forza Italia. Si chiamano suppletive proprio perché bisogna eleggere un parlamentare in un seggio rimasto vacante. Ciò accade quando un deputato o senatore si dimette o muore, ma solo se era stato eletto in un collegio uninominale. Quello di Monza e Brianza (collegio Lombardia-06 della Regione Lombardia) comprende la città di Monza e altre 54 della provincia. Quindi, gli elettori coinvolti sono oltre 870mila, di cui oltre 120mila risiedono a Monza. Visto che la riforma costituzionale del 2021 ha abbassato a 18 anni l’età minima per votare al Senato, possono votare tutti gli oltre 700mila cittadini italiani maggiorenni residenti nella provincia di Monza e Brianza.

Vi ricordiamo che per le Elezioni Suppletive Monza e Brianza 2023 bisogna presentarsi ai seggi muniti di tessera elettorale e documento d’identità. Si può indicare una sola preferenza barrando con una X il nome del candidato scelto oppure il suo simbolo. Il voto per corrispondenza per gli elettori Aire residenti all’estero non è disponibile, quindi dovranno tornare in Italia per indicare il proprio voto. Per quanto riguarda il voto domiciliare, è consentito solo agli elettori con gravi infermità, dipendenti da apparecchiature elettromedicali o impossibilitati a lasciare l’abitazione. Diretta Elezioni 2023: Regionali Trentino Alto Adige – Comunali Foggia – Federali Svizzera – Presidenziali Argentina

RISULTATI ELEZIONI SUPPLETIVE MONZA E BRIANZA 2023: I CANDIDATI

I candidati alle Elezioni Suppletive Monza e Brianza 2023 sono otto. Adriano Galliani è il candidato della coalizione di centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati). Il suo principale avversario è l’attivista per i diritti civili Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni ed ex esponente dei Radicali Italiani. Cappato è sostenuto da Più Europa, Alleanza Verdi-Sinistra e Azione, oltre che dal Pd che però ha annunciato il sostegno a Cappato più tardi, come M5s. Invece, Italia Viva non lo sostiene.

Tra i candidati in corsa ci sono anche Cateno De Luca, ex sindaco di Messina e attuale sindaco di Taormina, Lillo Massimiliano Musso del partito complottista e no-vax Forza del popolo, Domenico Di Modugno per il Partito Comunista Italiano, Giovanna Capelli per Unione Popolare, Andrea Brenna per la lista Democrazia e Sussidiarietà e l’ex medico no-vax Daniele Giovanardi per la lista euroscettica Democrazia Sovrana e Popolare.

RISULTATI ELEZIONI SUPPLETIVE 2023: I PRECEDENTI

Le Elezioni Suppletive Monza e Brianza 2023 sono le prime della 19esima legislatura. Prima di Silvio Berlusconi erano morti i senatori Bruno Astorre (Pd) e Andrea Augello (Fratelli d’Italia), ma essendo stati eletti in collegi plurinominali, sono stati sostituiti dai colleghi di partito Filippo Sensi e Cinzia Pellegrino. Discorso simile per Carlo Cottarelli (Pd) e Gianfranco Miccichè (Forza Italia), senatori che si sono dimessi: anche loro erano stati eletti in collegi plurinominali, quindi sono stati sostituiti rispettivamente da Cristina Tajani e Daniela Ternullo. Non è prevista alcuna elezione di sostituti per i senatori a vita, infatti dopo la morte di Giorgio Napolitano, la composizione del Senato è scesa da 206 a 205 membri.

Negli ultimi anni le Elezioni Suppletive sono state poco partecipate. Ad esempio, il 16 gennaio 2022 si sono tenute quelle del collegio uninominale di Roma-Quartiere Trionfale per sostituire l’allora deputato Roberto Gualtieri, che a novembre 2021 era stato eletto sindaco di Roma, carica incompatibile con quella di parlamentare. In quell’occasione a vincere le Elezioni Suppletive è stata la candidata del Pd Cecilia D’Elia, con un’affluenza al voto di poco superiore all’11% degli aventi diritto. Invece, nel 2021 si sono tenute le Elezioni Suppletive per un seggio alla Camera nel collegio uninominale di Siena, dove ha vinto l’ex segretario del Pd Enrico Letta, e quelle per un seggio alla Camera nel collegio uninominale di Roma-Quartiere Primavalle, dove ha vinto l’esponente dem Andrea Casu. Nel primo caso l’affluenza è stata del 36%, invece nel secondo caso è stata pari al 44%. Nel 2020 le Elezioni Suppletive per un seggio alla Camera nel collegio uninominale di Roma-Quartiere Trionfale avevano registrato invece un’affluenza pari a circa il 18%.

