Risultati Europa League/ Diretta gol live score, andata playoff (16 febbraio)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: INIZIANO I PLAYOFF!

Non vediamo l’ora di vivere questo giovedì 16 febbraio dedicato ai risultati di Europa League: le partite sono valide per l’andata dei playoff e come sempre sono equamente divise tra quelle che inizieranno alle ore 18:45, tra cui spicca Salisburgo Roma ma anche l’affascinante Barcellona Manchester United, e quelle con calcio d’inizio alle ore 21:00, con la presenza di Juventus Nantes. Non esiste più la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta, e le squadre che giocano in casa questa sera sono quelle retrocesse dalla Champions League, avendo timbrato il terzo posto nel girone.

Un’altra cosa che dobbiamo dire riguardo i risultati di Europa League è che la Roma, dopo aver trionfato in Conference League lo scorso maggio, può andare a caccia del secondo trofeo internazionale consecutivo sublimando un biennio comunque molto interessante come crescita, mentre la Juventus che ha miseramente fallito il girone di Champions League e vive una situazione complessa in Serie A può tornare a festeggiare in Europa dopo ben 27 anni, e rilanciarsi. Tutto il resto del quadro ci sarà fornito dai campi tra poche ore, quando per i risultati di Europa League si comincerà finalmente a giocare…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno per vivere il giovedì dedicato ai risultati di Europa League. Roma e Juventus sono pronte: le due squadre italiane hanno seguito percorsi diversi nella fase a gironi ma per entrambe possiamo dire che trovarsi ai playoff sia una delusione, perché i giallorossi avevano tutto per ottenere il primo posto sopravanzando il Betis, contro cui invece hanno ottenuto un solo punto nella doppia sfida diretta, mentre i bianconeri hanno giocato un girone di Champions League francamente pessimo, perdendo anche contro il Maccabi Haifa in Israele e retrocedendo in Europa League solo per una mera questione di gol in trasferta – la regola si applica ancora nella fase a gruppi.

Per entrambe dunque ci sarà voglia di riscatto, entrambe sanno di poter arrivare in fondo a questa competizione e anche vincerla e sia José Mourinho (lo ha dimostrato l’anno scorso) che Massimiliano Allegri, a causa del -15 in campionato, hanno forse nell’attuale dimensione internazionale il primo obiettivo cui guardare per rendere decisamente positiva questa stagione. I due impegni sono abbordabili anche se da non sottovalutare, soprattutto per quanto riguarda la Roma; vedremo appunto cosa ci diranno queste partite, tra poco sarà davvero tempo di lasciar parlare i protagonisti della serata…

RISULTATI EUROPALEAGUE: ANDATA PLAYOFF

ore 18:45 Ajax Union Berlino

ore 18:45 Barcellona Manchester United

ore 18:45 Salisburgo Roma

ore 18:45 Shakhtar Rennes

ore 21:00 Bayer Leverkusen Monaco

ore 21:00 Juventus Nantes

ore 21:00 Siviglia Psv

ore 21:00 Sporting Lisbona Midtjylland











