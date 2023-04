RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Marco Baroni è il grande ex, live score

RISULTATI SERIE A: IL GRANDE EX

Analizzando i risultati di Serie A per la 29^ giornata bisogna tornare a parlare di Marco Baroni: se la scorsa settimana l’allenatore del Lecce tornava nella sua Toscana, oggi affronta quel Napoli con cui da calciatore ha vinto scudetto e Coppa Italia. Croce e delizia per Baroni in azzurro, potremmo dire: nel 1989-1990 fu lui a segnare, al 7’ del match casalingo contro la Lazio, il gol che diede il secondo tricolore in quattro stagioni al Napoli, ma già in precedenza contro il Bologna aveva realizzato la rete numero 3000 nella storia del club.

Xiaomi 13 Ultra vicino al lancio?/ Entro fine mese la presentazione: costerà…

La stagione seguente, purtroppo, Baroni sbagliò un rigore nella lotteria per la qualificazione in Coppa dei Campioni contro lo Spartak Mosca, e la corsa dei partenopei si interruppe presto; con il Napoli l’attuale allenatore del Lecce ha giocato 77 partite segnando 4 gol. Curiosamente era stato acquistato proprio dai salentini con cui aveva timbrato la promozione in Serie A per poi centrare un brillante nono posto nella stagione seguente; in Serie A sarebbe tornato nel 1996 con la maglia del Verona, giocando 26 partite con tanto di retrocessione. La sua carriera è terminata nella sua Firenze, precisamente in Serie C2 alla Rondinella, che è poi stata la prima squadra allenata. (agg. di Claudio Franceschini)

Johnson & Johnson, 70mila malati di cancro per il talco/ Proposti 8.9 mld di risarcimento, ma molti rifiutano

SI COMINCIA CON TRE ANTICIPI!

I risultati di Serie A ci introducono alla Settimana Santa: come da tradizione il grosso del turno si sviluppa di sabato, e questo significa che la 29^ giornata inizierà venerdì 7 aprile con tre anticipi e un orario che tende maggiormente a sera rispetto al solito. Alle ore 17:00 si parte dallo stadio Arechi per Salernitana Inter, alle ore 19:00 saremo al Via del Mare per Lecce Napoli e infine alle ore 21:00 ci sposteremo a San Siro per vivere Milan Empoli. Tre delle prime quattro squadre della classifica di Serie A contro squadre che invece sono nella metà bassa: vedremo allora cosa succederà sui tre campi coinvolti nei risultati di Serie A.

Gigi Sequino, ucciso per errore da camorra/ Mamma: "Dio mi aiuta a portare la croce"

Intanto possiamo dire che il Napoli e il Milan si sono incrociate a pochi giorni dalla doppia sfida di Champions League, e i rossoneri hanno dominato il primo round: 0-4 al Diego Armando Maradona, la squadra di Stefano Pioli è tornata al terzo posto e ora guarda con maggiore fiducia alla parte finale di stagione. Dal canto suo il Napoli è ancora del tutto tranquillo: sono 16 i punti di vantaggio sulla Lazio, 12 eventualmente sulla Juventus senza penalizzazione (lo scopriremo tra poco) e dunque un vantaggio ancora del tutto ampio in chiave scudetto, pur se ovviamente Luciano Spalletti vorrà evitare brutte sorprese in tal senso.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Andiamo dunque a parlare dei risultati di Serie A in maniera più approfondita: negli anticipi della 29^ giornata è impegnata anche l’Inter, che sta vivendo un momento negativo: contro la Fiorentina è maturata la terza sconfitta consecutiva, i nerazzurri sono stati agganciati al quarto posto dalla Roma e sentono il fiato di Atalanta e Juventus sul collo. La possibilità di scivolare addirittura in Conference League esiste: sarà compito di Simone Inzaghi provare a fermare questa burrasca, peraltro arrivata proprio quando l’Inter si gioca una larga fetta di stagione con i quarti di Champions League.

Per quanto riguarda le altre tre squadre in campo nei risultati di Serie A, l’Empoli si è messo al sicuro battendo il Lecce nel posticipo dello scorso lunedì; rischiano qualcosa in più Salernitana e lo stesso Lecce ma il margine sul Verona (rispettivamente 9 e 8 punti) è ancora confortante, soprattutto guardando il passo recente di un Hellas che si è come spento dopo aver dato vita a una bella rimonta. Chiaramente visti i precedenti degli ultimi anni non si può ancora dire che il Verona sia davvero condannato alla retrocessione: già in questi risultati di Serie A per la 29^ giornata, dando uno sguardo al calendario delle rivali nella lotta alla salvezza, le cose potrebbero cambiare in maniera drastica…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 29^ GIORNATA

Ore 17:00 Salernitana Inter

Ore 19:00 Lecce Napoli

Ore 21:00 Milan Empoli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 71

Lazio 55

Milan 51

Roma, Inter 50

Atalanta 48

Juventus (-15) 44

Bologna, Fiorentina 40

Torino, Udinese 38

Sassuolo 37

Monza 34

Empoli 31

Salernitana 28

Lecce 27

Spezia 25

Verona 19

Sampdoria 15

Cremonese 13











© RIPRODUZIONE RISERVATA