RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: OGGI CI SONO DIECI INCONTRI

In un sabato avaro di partite a causa della sosta per le Nazionali spiccano i risultati Serie C per quanto riguarda le dieci sfide in programma oggi e valide per la quindicesima giornata della stagione 2024/2025 attualmente in corso. Senza la Serie A e la Serie B, ferme appunto per gli impegni internazionali, anche la Serie C ha dovuto rinviare ben tre partite poichè Atalanta U23, Juventus Nex Gen e Milan Futuro hanno raggiunto la quota minima di convocati per poter ottenere il rinvio delle partite da disputare rispettivamente contro Padova, Turris e Campobasso tra la fine di questo e l’inizio del prossimo mese.

Le gare in programma per questo sabato di campionato, visibili come di consueto per tutti coloro i quali dispongono di un abbonamento a Now oppure a Sky, sono in ogni caso dieci divise tra sei sfide alle ore 15:00 e quattro che si disputeranno invece alle ore 17:30. Nello specifico, le partite delle ore 15:00 sono tutte valide per il girone A mentre alle 17:30, a parte un match ovvero Giana Erminio-Lecco, si terranno tutti gli altri incroci validi appunto sia per il girone B che per il girone C. Nella giornata di ieri si sono invece tenuti i primi anticipi del weekend.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Detto della sfida che si terrà allo Stadio Comunale Città di Gorgonzola in programma alle ore 17:30, diamo uno sguardo a quelli che saranno i risultati Serie C del quindicesimo turno di campionato anche per tutte le altre partite del girone A che si terranno invece alle ore 15:00. Il derby lombardo fra Pergolettese ed Alcione Milano potrebbe essere un’occasione interessante da sfruttare per gli arancioni al fine di tornare al successo dopo due sconfitte consecutive contro un avversaria che si trova al penultimo posto. Discorso simile pure per i nerazzurri in Renate-Arzignano mentre i gialloblu cercheranno di accorciare sulle prime della classe in AlbinoLeffe-Trento e si preannuncia più bilanciata Pro Patria-Virtus Verona.

Nel girone B con Pontedera-Pianese gli ospiti hanno l’occasione di arrivare il più in alto possibile rispetto alle compagini impegnate nelle altre due sfide: Pineto-Perugia dovrebbe rivelarsi una sfida equilibrata vista anche la vicinanza in classifica mentre in Legnago Salus-Spal le due formazioni lotteranno per ottenere preziosi punti in chiave salvezza. Infine, nel girone C i campani tenteranno di raggiungere la seconda posizione in Giugliano-Potenza mentre in Sorrento-Picerno solo una delle due squadre potrà compiere un bel balzo in avanti se dovesse aggiudicarsi la vittoria.

RISULTATI SERIE C, 15^ GIORNATA

GIRONE A

ore 15.00 AlbinoLeffe Trento

ore 15.00 Pergolettese Alcione Milano

ore 15.00 Pro Patria Virtus Verona

ore 15.00 Renate Arzignano

ore 17.30 Giana Erminio Lecco

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 38

Vicenza 31

Trento, Feralpisalò 25

Lumezzane 24

Atalanta U23 23

Alcione Milano 22

Novara, Renate 20

Virtus Verona, Lecco 19

Albinoleffe 17

Giana Erminio, Pro Vercelli 15

Pro Patria, Arzignano, Caldiero Terme 14

Pergolettese 13

Union Clodiense 8

Triestina (-1) 6

GIRONE B

ore 17.30 Legnago Salus Spal

ore 17.30 Pineto Perugia

ore 17.30 Pontedera Pianese

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara 32

Torres 29

Ternana (-2), Entella 27

Arezzo 24

Campobasso 23

Vis Pesaro 22

Pianese 20

Gubbio, Rimini, Carpi 18

Perugia 15

Pineto, Lucchese 14

Pontedera 13

Spal (-3), Ascoli, Milan Futuro, Sestri Levante 11

Legnago Salus 8

GIRONE C

ore 17.30 Giugliano Potenza

ore 17.30 Sorrento Picerno

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 29

Audace Cerignola 25

Monopoli 24

Avellino, Giugliano 23

Potenza 22

Trapani, Picerno 21

Catania (-1), Sorrento 20

Cavese 17

Crotone, Altamura 16

Casertana, Latina, Turris 14

Foggia, Acr Messina 13

Taranto (-4) 9

Juventus Next Gen 7