RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il punto sul girone C! Diretta gol live score (9^ giornata, 21 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: IL GIRONE C

Analizzando ancora il sabato dedicato ai risultati di Serie C, possiamo riferirci specificamente a un girone C appassionante: come già detto abbiamo al comando la Juve Stabia, che ha 3 punti di vantaggio su un terzetto composto da Latina, Foggia e Benevento. I sanniti hanno rischiato di staccarsi ulteriormente, facendo 2-2 in casa contro il Pineto con gol del pareggio segnato al 94’ minuto; il Latina si è portato subito sul 3-0 contro un Monopoli davvero nei guai, poi ha rischiato di farsi incredibilmente rimontare ma ha tenuto il passo. Ancora alle spalle di queste squadre, la Turris ha ripreso vigore dopo tre sconfitte consecutive; in grande rimonta anche l’Avellino, certamente una delle favorite per la promozione diretta che però aveva aperto male la sua stagione.

Osservando le partite di oggi per i risultati di Serie C, abbiamo trasferte complesse per le big: la Juve Stabia ha il derby contro la Turris, il Foggia va a Crotone e rischia anche se gli squali stanno raccogliendo meno di quanto potrebbero, il Benevento è a Sorrento contro una neopromossa che, dopo aver faticato a trovare il ritmo giusto, ha aumentato i giri del motore e, tanto per gradire, settimana scorsa ha vinto 5-1 sul campo della Virtus Francavilla, infine il Latina è ospite dell’Audace Cerignola che è in ripresa, e vuole confermare l’ottima stagione disputata l’anno scorso quando era una neopromossa senza particolari pretese. Dunque staremo a vedere quello che succederà sui campi… (agg. di Claudio Franceschini)

DUE GIRONI IN CAMPO!

Di nuovo in campo con i risultati di Serie C: sabato 21 ottobre prosegue il programma della nona giornata, le partite che vivremo oggi sono 11 di cui sei per il girone A, con inizio alle ore 16:15, e cinque per il girone C e qui il via è programmato alle ore 18:30, ma riguardo le fasce orarie bisogna ricordare che tre di queste gare andranno in scena alle ore 20:45 per un sabato dunque molto intenso, e che potrebbe modificare anche sensibilmente le classifiche dei due gironi. Già ieri abbiamo avuto sei gare relative a questi due raggruppamenti: oggi avremo il quadro completo del girone A che si conclude, mentre per il girone C dovremo poi aspettare nei prossimi giorni così come, ovviamente, per il girone B.

Quello che possiamo dire al momento è che Padova e Juve Stabia sono le prime due in classifica: entrambe hanno 18 punti e stanno dunque viaggiando a un buon ritmo, le vespe sono anche riuscite ad allungare nell’ultimo turno mentre i biancoscudati hanno leggermente rallentato la marcia, ma la sensazione è che restino favoriti per la promozione diretta. Tra poco comunque si tornerà a giocare per i risultati di Serie C e allora, in questa prosecuzione della nona giornata, potremo avere le nostre risposte dai vari campi, sperando ovviamente che lo spettacolo che ci regaleranno queste squadre sia degno di nota.

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque per i risultati di Serie C abbiamo un sabato davvero molto interessante: nel girone A il Padova è ospite dell’Arzignano in un derby in cui i padroni di casa possono sognare, perché è davvero positivo il passo che i giallazzurri stanno tenendo e in questo momento si potrebbe quasi parlare di una corsa verso la fase nazionale dei playoff. Ad approfittarne potrebbe essere il Mantova, che al Martelli ospita un Novara ancora senza vittorie e mestamente penultimo in classifica: situazione davvero complicata per i piemontesi, che alle loro spalle hanno solo un’Alessandria che ha fatto un punto in otto partite e oggi sfida l’Albinoleffe, reduce dalla vittoria contro la Virtus Verona.

Attenzione poi, in chiave promozione diretta, al Renate: le pantere, che ormai da anni sono competitive ad alti livelli nei risultati di Serie C, hanno vinto a Vicenza una settimana fa e dunque hanno concretamente lanciato la loro candidatura per quella che sarebbe una storica promozione in Serie B, ma in netta ripresa c’è anche una Pro Vercelli che dopo qualche stagione difficile è tornata a credere nel ritorno in cadetteria, ma deve stare attenta a una Pergolettese che, per come sta andando avanti, ha tutte le possibilità di confermare i playoff già disputati la passata stagione.

RISULTATI SERIE C: 9^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 16:15 Lumezzane Giana Erminio

Ore 16:15 Pro Vercelli Pergolettese

Ore 16:15 Renate Pro Patria

Ore 18:30 Mantova Novara

Ore 20:45 Albinoleffe Alessandria

Ore 20:45 Arzignano Padova

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 18

Mantova, Triestina, Virtus Verona 17

Renate, Vicenza 15

Pro Vercelli 14

Legnago Salus, Pergolettese, Arzignano 13

Trento 12

Atalanta U23 11

Lumezzane 10

Pro Sesto, Pro Patria 9

Albinoleffe 8

Giana Erminio 7

Fiorenzuola 6

Novara 4

Alessandria 1

GIRONE C

Ore 18:30 Audace Cerignola Latina

Ore 18:30 Crotone Foggia

Ore 18:30 Giugliano Potenza

Ore 18:30 Sorrento Benevento

Ore 18:30 Turris Juve Stabia

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 18

Latina, Foggia, Benevento 15

Avellino, Turris, Picerno 13

Audace Cerignola 12

Taranto, Virtus Francavilla 11

Crotone, Potenza, Acr Messina 10

Catania, Sorrento, Casertana, Giugliano 8

Brindisi, Monopoli 7

Monterosi 2











