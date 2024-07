DIRETTA SANTA MESSA TV SU RAI 1: INFO VIDEO STREAMING E ORARI CELEBRAZIONE. LA GIORNATA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI

Si rinnova anche oggi 28 luglio 2024 la celebrazione della Santa Messa in tv su Rai 1 organizzata come sempre dall’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI: nella Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani la Chiesa italiana sceglie la parrocchia di San Gioacchino in Prati a Roma, chiesa dedicata al nonno di Gesù (e padre della Vergine Maria).

Dopo che nella scorsa settimana lo scenario era stata la vicina Cattedrale di Bagnoregio nel Viterbese, la Santa Messa su Rai 1 oggi va in scena da uno dei quartieri più belli della Capitale: a partire dalle ore 10.55 inizia il collegamento dalla Parrocchia di San Gioacchino in Prati con diretta tv Rai 1 e video streaming su RaiPlay-Rai1, oltre che naturalmente sull’app di RaiPlay. Secondo quanto stabilito dalla CEI, a celebrare la Santa Messa su Rai 1 oggi da San Gioacchino in Prati sarà il vescovo ausiliare della Diocesi di Roma, Mons. Dario Gervasi.

LE LETTURE E IL VANGELO DELLA DIRETTA SANTA MESSA DI OGGI 28 LUGLIO 2024: LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI E DEI PESCI

In attesa che l’intera cristianità oggi festeggi la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, spesso tra l’altro citati da Papa Francesco nei suoi discorsi come autentici testimoni concreti della memoria e dell’amore famigliare, ecco qui di seguito quali saranno le letture della Santa Messa su Rai 1 in onda oggi 25 luglio 2024 dalle 10.55: a seguire, dopo il collegamento con la trasmissione “A Sua Immagine”, è previsto sempre sul primo canale Rai verso mezzogiorno l’Angelus del Papa dalla consueta finestra di Piazza San Pietro in Vaticano.

Per la XVII Domenica del Tempo Ordinario di oggi domenica 28 luglio 2024, la Chiesa Cattolica italiana presenta una Prima Lettura tratta dal Libro dei Re, la Seconda dalla Lettera di San Paolo agli Efesini e il Vangelo tratto da un passo di San Giovanni Apostolo: il tema della fame, del bisogno di essere salvati e della testimonianza del Signore fanno da “trade union” alle letture di oggi.

Nella Prima Lettura si affronta dal Libro dei Re il tema del pane tramite l’immagine dell’uomo venuto da Baal-Salisà: da un semplice pane nella bisaccia riuscì a sfamare cento persone, «Dallo da mangiare alla gente. Poiché così dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno avanzare”». Nella Seconda Lettura è San Paolo a parlare di un solo corpo, un solo Signore, una sola fede e un solo battesimo: «io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore», ricorda il discepolo convertito scrivendo agli Efesini. Da ultimo il Vangelo della Santa Messa di oggi su Rai 1 è la celeberrima moltiplicazione dei pani e dei pesci raccontata da San Giovanni sul lago di Tiberiade: «Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano», una “sazietà” che passa dalla carnalità di tutti (la fame e la sete) ma che guarda ad un orizzonte più profondo in quanto Gesù con la sua venuta risponde alla fame di vita e di felicità.