Sbalzata sugli scogli dalle onde: morta la prof. Sara Petracca a Ladispoli/ Era al mare con un’amica

Una giornata di mare si è trasformata in una tragedia a Ladispoli, dove due donne sono state trascinate via dalle onde del mare e sbattute contro gli scogli. Una delle due signore è morta: si tratta di Maria Cesarea Petracca, detta Sara, 62enne di Capranica, paesino in provincia di Viterbo: la vittima si trovava insieme a Marina Atzori, di 53 anni, di Ronciglione, località che si trova sempre nella Tuscia: l’amica e collega, che come lei fa la professoressa, è stata ricoverata all’ospedale Aurelia Hospital mentre per l’altra signora non è stato purtroppo nulla da fare.

Come ricostruito dalla polizia locale, le due amiche erano in acqua quando le onde le hanno sbalzate via sbattendole sugli scogli: proprio gli agenti, che erano lì di passaggio, sono stati richiamati dalle urla di una persona che si trovava a pochi metri dal luogo dell’incidente e sono intervenuti, riuscendo a salvare solamente la signora più giovane, di 52 anni. Marina Atzori è stata trasportata in ospedale dal 118, evidentemente in stato di choc dopo aver visto l’amica morire sotto i suoi occhi.

Sbalzata sugli scogli dalle onde: muore Sara Petracca al mare a Ladispoli

La vittima si chiama Maria Cesaria Petracca ma si faceva chiamare Sara ed era una professoressa della scuola media Petrolini di Ronciglione, in provincia di Viterbo: aveva 62 anni. Purtroppo a nulla è valso il tempestivo intervento della polizia locale, con gli agenti Silvia, Simona e Diego, che sono riusciti a salvare invece la collega della vittima, di 53 anni: la donna è stata estratta viva dall’acqua. I tre agenti della polizia locale della Città metropolitana di Roma stavano facendo un pattugliamento sulla spiagge della Riserva Naturale di Torre Flavia quando hanno assistito alla terribile scena, intervenendo immediatamente.

Sul posto sono arrivati presto anche gli operatori dell’Ares 118 insieme al personale della Capitaneria di Porto: intanto la procura di Civitavecchia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La comunità di Ronciglione è in lutto e sotto shock: secondo quanto spiegato da amici e parenti, per le due donne era il primo giorno di mare, a Ladispoli, dopo gli scrutini.











