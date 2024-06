Scaletta Sfera Ebbasta: concerto a San Siro di Milano oggi 24 giugno 2024/ Da Ricchi per sempre a Rockstar

Sfera Ebbasta: primo concerto allo stadio San Siro di Milano

Tutto pronto per la prima volta di Sfera Ebbasta allo stadio San Siro di Milano dove oggi, lunedì 24 giugno 2024 e domani 25 giugno, si esibirà in concerto in un impianto totalmente sold out con una scaletta che racchiude tutti i suoi successi, dagli esordi fino gli ultimi mesi. Con i biglietti ormai introvabili da mesi, il rapper dei record arriva allo stadio San Siro dopo due mostri sacri della musica italiana come i Negramaro e Vasco Rossi che ha portato a casa l’ennesimo record con ben sette concerti consecutivi tutti sold out.

Il concerto di Sfera Ebbasta a San Siro è attesissimo dagli amanti del rapper che da giorni si sono riversati nel capoluogo lombardo con un unico obiettivo: riuscire a conquistare la transenna. Sul palco, insieme a Gionata Boschetti, questo il vero nome di Sfera Ebbasta, potrebbero esserci anche diversi amici e colleghi con cui ha collaborato recentemente.

Concerto Sfera Ebbasta a Milano: tutti i grandi successi in scaletta

La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta a San Siro in programma oggi non è stata ufficializzata ma non è difficile ipotizzare la presenza di tutti quei brani che hanno permesso al rapper di scalare le classifiche e diventare non solo uno dei rapper più ascoltati in Italia, ma anche più apprezzati dai colleghi e dagli addetti ai lavori. All’interno della scaletta del concerto a San Siro del rapper di Cinisello, dunque, ci saranno sicuramente i brani dell’ultimo progetto discografico X2VR pubblicato lo scorso novembre e ricco di collaborazioni come quelle con Geolier, Elodie, Lazza, Guè, Anna, Shiva, Tony Effe e Marracash.

Lo spettacolo organizzato da Sfera Ebbasta e il suo staff è top secret e, insieme alla scaletta, non è stata ufficializzata neanche la presenza di ospiti anche se non è da escludere l’arrivo di uno degli artisti su citati per la gioia del pubblico che attende da tempo il concerto del rapper nel tempio della musica milanese.

La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta a Milano oggi 24 giugno 2024

In base alla precedente data di Lignano Sabbiadoro, la scaletta del concerto di oggi di Sfera Ebbasta a San Siro potrebbe riservare qualche sorpresa ma richiamare sostanzialmente la precedente che potete vedere qui in basso:

Visiera a becco

Xdvr rmx

Panette

Figli di papà

Bang bang

Pablo

Stamm fort

Sciroppo

Tesla

M’manc

Tik Tok

Calcolatrici

Ciao bella

Vdic

Tran tran

Cupido

Happy birthday

Baby

Ricchi per sempre

Rockstar

Mamma mia

Nuovo rangé

Mi fai impazzire

Bon ton Siri

Piove

G63

Alleluia

Bottiglie brive

Notti

15 piani

Brnbg

Ciny

