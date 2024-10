Sciopero medici il prossimo 20 novembre 2024. Poco fa è arrivato l’annuncio come replica alla manovra di bilancio 2025 recentemente approvata dal governo in consiglio dei ministri. I camici bianchi scenderanno in piazza fra poco meno di un mese per via dei fondi alla sanità che gli stessi ritengono inferiori a quanto annunciato nelle scorse settimane, accusando l’esecutivo di Giorgia Meloni di aver cambiato le carte in tavola dopo i proclami degli ultimi mesi.

Evidentemente le parole del presidente del consiglio, che aveva sottolineato come i fondi destinati alla sanità fossero aumentati e saranno in crescita anche nel 2025, non sono bastate, così si è optato per uno sciopero medici alla fine del mese prossimo. Ma vediamo i numeri destinati appunto al sistema sanitario nazionale, come si legge su quotidianosanità.it. Nella legge di bilancio è previsto che l’indennità specifica medica sanitaria viene aumentata a 17 euro netti per tutti i medici, mentre per i dirigenti sanitari di 14 euro, che diventano poi 115 per i camici bianchi nel 2026 e zero invece per i dirigenti. Agli infermieri, infine, 7 euro per il 2025 più 80 euro invece per il 2026.

SCIOPERO MEDICI 20 NOVEMBRE 2024 CONTRO GLI 1,3 MLD DI EURO STANZIATI

Il portale online fa però notare che si tratta di risorse che non sono ancora certe in quanto sono legate, nella maggior parte dei casi, a dei contratti che verranno discussi molto probabilmente nel 2026, senza poi sapere quando verranno elargite queste indennità. Si tratta quindi di “briciole” per il quotidiano di settore, che ha così precisato che il prossimo 20 novembre si terrà una manifestazione con uno sciopero nazionale di 24 ore da parte di tutto il personale sanitario, quindi medici, infermieri, ma anche dirigenti e altre professioni sempre del settore.

Per il 2025 la manovra ha stanziato un aumento di 1,3 miliardi di euro, una cifra ritenuta troppo bassa rispetto ai 3,7 miliardi annunciati, e soprattutto che non viene ritenuta sufficiente per lo stato in cui si trova attualmente il sistema sanitario nazionale, quanto fanno sapere i sindacalisti, che parlano di giovani leve che difficilmente verranno attratte da un ambiente di lavoro dove bisognerà svolgere le proprie mansioni in condizioni inaccettabili.

SCIOPERO MEDICI 20 NOVEMBRE 2024: “ENNESIMA PRESA IN GIRO”

Per i sindacati di categoria il governo sta continuando a rimandare il problema, parlando di situazione di emergenza che va risolta oggi, il prima possibile, e che è già vissuta in prima persona da medici e infermieri. Per Pierino Di Silverio, Guido Quici e Antonio De Palma, medici e sindacalisti, non è possibile restare in silenzio di fronte a quella che gli stessi definiscono “l’ennesima presa in giro” nei confronti non soltanto del personale sanitario ma anche dei cittadini, visto che alla fine sono proprio questi ultimi quelli che ne fanno più le spese di un sistema sanitario carente. Si attende una eventuale risposta del governo e bisognerà capire anche se si riuscirà a scongiurare o meno lo sciopero medici.