Chi è Sofia Morini, la finalista olimpica che sta facendo sognare l’Italia femminile nello stile libero

Sofia Morini sta facendo sognare l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nuotatrice reggiana si è qualificata per la finale della staffetta 4×100 femminile stile libero, con una performance straordinaria. Il team azzurro ha fatto un ottimo lavoro, nuotando nel tempo di 3’36″28, piazzandosi al terzo posto nella propria batteria e all’ottavo posto globale. Ovvero l’ultimo tempo utile per aggiudicarsi la finale a cinque cerchi ai danni dell’Olanda, quarta in batteria proprio dietro alle azzurre.

Per Sofia Morini, come dicevamo, è stata un’ottima prova: la nuotatrice reggiana è stata la prima a calarsi in vasca e ha nuotato in 53″92, segnando il proprio primato personale. Questa sera, sabato 27 luglio, è in programma la finale attorno alle ore 21.30.

Sofia Morini, chi è il fidanzato? Uno sguardo al profilo Instagram: la sua passione al centro

Ma chi è Sofia Morini e cosa sappiamo della sua vita privata? Ha un fidanzato? Si accende la curiosità del pubblico dopo la straordinaria prestazione della finalista olimpica azzurra, che evidentemente è molto concentrata sul nuoto. Sbirciando il suo profilo Instagram, infatti, notiamo che è aggiornato molto sporadicamente e che non lascia moltissimo spazio alla vita privata.

Certo, possiamo apprezzare alcuni scatti in compagnia di amici e amiche, le splendide piscine sempre al centro dei pensieri di Sofia Morini, ma non è chiaro ad esempio se nella sua vita ci sia un fidanzato o meno. Ciò che emerge in maniera inequivocabile è la grande passione per il nuoto. Una passione, abbinata al talento, che l’ha portata davvero lontana.