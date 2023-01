Diretta estrazione Lotteria Italia 2023/ Vincitore e biglietto vincente, numeri di serie e premi

LOTTERIA ITALIA 2023: PARTE LA CACCIA AL BIGLIETTO VINCENTE E AI NUMERI DI SERIE DEI BIGLIETTI LEGATI AI PRIMI PREMI

La Lotteria Italia 2023 sta per alzare il sipario e per rivelare all’intero Belpaese quale città sarà incoronata dalla Dea Bendata. Il grande giorno dell’estrazione finale coincide con la data di oggi, venerdì 6 gennaio, quando verrà comunicato in diretta il numero di serie del biglietto vincente da 5 milioni di euro, seguito dai tagliandi ai quali saranno associati i premi di prima, seconda e terza categoria.

Come accade di consueto, i codici fortunati saranno resi noti nel corso della diretta televisiva dei “Soliti Ignoti” dedicata all’estrazione della Lotteria Italia 2023, format di Rai Uno condotto da Amadeus. Anche IlSussidiario.net lo seguirà in diretta, quindi in tempo reale, in modo da fornire aggiornamenti puntuali ed esaustivi a tutti voi.

ESTRAZIONE LOTTERIA ITALIA 2023 IN DIRETTA: QUANTI BIGLIETTI SONO STATI VENDUTI?

Secondo una stima elaborata da Agipronews, le vendite della Lotteria Italia 2023 si assesteranno attorno ai 6 milioni di tagliandi, circa 400mila in meno rispetto allo scorso anno (-5 per cento e un deficit d’incasso pari a 2 milioni di euro).

Nella passata edizione dell’estrazione della Lotteria Italia furono staccati quasi 6,4 milioni di biglietti, con una ripresa del 40% rispetto all’anno della pandemia, su cui avevano pesato il lockdown e le limitazioni agli spostamenti. Per trovare l’età d’oro della Lotteria Italia bisogna invece risalire al periodo tra gli anni Ottanta e Novanta, quando le vendite erano anche superiori ai 30 milioni di biglietti: il record assoluto appartiene al 1988, con 37,4 milioni di tagliandi staccati.

DIRETTA LOTTERIA ITALIA 2023: 30 MILIONI DI EURO MAI RISCOSSI NELLA STORIA DEL CONCORSO

In attesa della diretta dell’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia 2023, andiamo a curiosare tra le statistiche connesse a questo concorso a premi. Il riconoscimento più ricco è stato da 15 miliardi di lire, assegnato in due edizioni, entrambe abbinate a “Carramba che sorpresa”, nel 1998 e nel 1999. Dal 2001 in poi, il primo premio è sempre stato da 5 milioni, tranne che in due occasioni: i 6 milioni messi in palio nel 2003 e i due primi premi da 5 milioni di euro del 2009, uno dei quali rimesso in gioco grazie alla scarsa memoria del vincitore dell’anno precedente, che non incassò il premio top.

A tal proposito, è pari a circa 30 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi. Il primato degli “sbadati” appartiene all’edizione 2008/2009, quando a non essere reclamato fu il primo premio da 5 milioni di euro, venduto a Roma. L’ultimo black out milionario c’è stato nell’edizione 2016, con un biglietto da 2 milioni di euro mai riscosso. L’auspicio, chiaramente, è che questo poco gradito trend non riguardi l’estrazione della Lotteria Italia 2023.











