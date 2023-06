SOMMARIO/ N° 84 – Maggio 2023 – Conoscere, comprendere, spiegare il mondo

È importante che nell’insegnamento delle scienze i ragazzi vengano educati da un lato a un concetto di ragione più ampio e flessibile di quello tipico del razionalismo positivista e a un concetto di realtà più ricco e articolato di quello tipico del meccanicismo ottocentesco, ma dall’altro anche a tutto il rigore e la precisione metodologica che sono indispensabili non solo per poter essere un domani dei bravi scienziati o tecnici […] ma anche e soprattutto per comprendere realmente e apprezzare fino in fondo proprio tali concetti più ampi e profondi di ragione e di realtà. [Paolo Musso, “Scienza e realtà”, in Emmeciquadro n. 24, Agosto 2005]

SOMMARIO/ N°83 – Gennaio 2023 - Educazione scientifica, immagini e web



EDITORIALE

di Mario Gargantini

SCIENZAinATTO

Luis Caffarelli, il matematico col microscopio – Intervista a Sandro Salsa

a cura di Marco Bramanti

Desertificazione e perdita di vegetazione del pianeta

di Adalberto Porrino

SCIENZAinDIRETTA

Le sfide della fusione nucleare – Intervista a Giovanni Tardini

a cura di Mario Gargantini

SCIENZ@SCUOLA

Indagare la complessità nella geometria

di Cristina Perversi

La tecnologia digitale e la didattica STEM: osservazioni e riflessioni – Intervista a Marina Minoli

a cura di Maria Cristina Speciani

Eppur si muove…

di Lorenzo Mazzoni

ScienzAfirenze, una opportunità di orientamento

di Alessandro Barbaglio e Elisa Ferrari

L’angolo di Zio Albert – Primi passi nella Fisica

Vedere sott’acqua

di Sergio Musazzi

SCIENZA&LIBRI

Buchi bianchi

di Carlo Rovelli – Recensione di Lorenzo Mazzoni

Il codice dei viventi

di Cecilia Saccone – Recensione di Maria Cristina Speciani

Paura della scienza. L’età della sfiducia dal creazionismo all’intelligenza artificiale

di Enrico Pedemonte – Recensione di Gianluca Visconti

Fiat Lux. Alla scoperta della luce

di Sergio Musazzi– Recensione di Mario Guzzi

Il potere degli alberi

di Massimo Trotta– Recensione di Maria Cristina Speciani

SCIENZAEVENTI

Lo studio dell’aria e dei fenomeni atmosferici – ScienzAfirenze 2023

di Nicoletta Cambini

Destinazione Marte – La Settimana dell’Astronomia

di Alida Marchetti

