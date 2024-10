A esattamente un mese dalla tornata elettorale che stabilirà chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti dopo Joe Biden, cosa ci dicono i sondaggi elezioni Usa 2024 sull’intenzione di voto degli americani? Il quotidiano Il Messaggero ha pubblicato gli ultimi dati in merito ai due sfidanti, da una parte Donald Trump, front man dei Repubblicani e dall’altra c’è invece Kamala Harris, rappresentante dei democratici nonché attuale vice di Biden. Sono 50 gli stati in totale e i famosi swing state, gli stati in bilico, sono al momento pochi, ma sono quelli che alla fine risulteranno decisivi e dove ci si giocherà la partita finale alle elezioni Usa 2024, voto su voto.

Il Messaggero sottolinea che fra i più incerti vi sono senza dubbio gli americani che risiedono nello stato della Pennsylvania, quello che è anche lo stato con più voti fra gli “swing”, di conseguenza chi vi trionfa sembrerebbe avere la strada spianata verso la Casa Bianca.

SONDAGGI ELEZIONI USA 2024: TRUMP TORNA IN PENNSYLVANIA

Curiosamente si tratta dello stato dove Donald Trump aveva subito l’attentato che ha rischiato di assassinarlo e che nelle prossime ore vedrà un ritorno dell’ex presidente degli Stati Uniti, per la prima volta sul palco assieme ad Elon Musk, il miliardario di origini sudafricane patron di Tesla, che ha deciso di appoggiare pubblicamente il repubblicano.

Ma stando agli ultimi sondaggi elezioni Usa 2024, quali sono gli altri stati in bilico? Oltre alla Pennsylvania troviamo anche la Carolina del Nord, quindi l’Arizona, la Georgia, il Nevada, il Michigan e infine il Wisconsin. I dati raccontano di una Kamala Harris in vantaggio dal mese di agosto in Winsconsin, Pennsylvania e Michigan, ma il suo margine sarebbe ridotto, mentre il testa a testa maggiore si avrebbe nel Nevada e nel North Carolina, le due sfide più incerte in vista delle elezioni del prossimo mese.

SONDAGGI ELEZIONI USA 2024: HARRIS IN VANTAGGIO NELLA RUST BELT

La candidata democratica, aggiungere ancora Il Messaggero, risulta in vantaggio secondo i sondaggi elezioni Usa 2024 in quella che viene definita la Rust Belt, la cosiddetta “cintura della ruggine”, che è quella zona degli Stati Uniti che un tempo era considerata il cuore dell’industria metallurgica americana, quindi Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, mentre nella Sun Belt, di contro, primeggia Donald Trump, in particolare negli stati dell’Arizona e della Georgia.

Come detto prima, il tycoon texano tornerà domani in quel del Pennsylavia, precisamente a Butler, dove lo scorso 13 luglio fu vicinissimo a perdere la vita a seguito di uno sparo di un folle durante un comizio elettorale. Kamala Harris risponderà con un comizio nel Wisconsin appoggiata da Liz Cheney, già “nemica” di Trump nell’indagine circa i controversi episodi avvenuti il 6 gennaio del 2021, il famoso assalto a Capitol Hill dopo la vittoria delle elezioni Usa da parte di Joe Biden. Sarà un rush finale in questi 30 giorni, vedremo chi la spunterà fra i due.