I SONDAGGI POLITICI DI EUMETRA SUL “FANTA-ELEZIONI”: SE SI VOTASSE OGGI IL CENTRODESTRA AVREBBE ANCORA PIENI POTERI. PD NON CRESCE, CONTE ALL’11%

Non ci sono elementi che possano far pensare che a breve si tornerà a votare in Italia: la tenuta del Governo Meloni non solo secondo i sondaggi politici del 2025 ma anche per i dati su economia, borse, spread e rapporti in politica estera, è tra le più solide di tutti gli ultimi svariati esecutivi del Bel Paese. Eppure conoscere il consenso dei singoli partiti e gli andamenti in parallelo agli eventi della politica nostrana è smanioso compito di ogni segreteria dei partiti che si rispetti: giungendo ai nuovi sondaggi politici condotti da Eumetra per Banijay Italia (per la trasmissione di La7 “PiazzaPulita”) si conferma il “pronostico” di più che solida tenuta della maggioranza, con i “pieni poteri” che sarebbero così confermati qualora si votasse nuovamente oggi due anni dopo le ultime Politiche.

I sondaggi politici di Eumetra per eventuali “Fanta-Elezioni” nel breve mostrano una crescita ancora importante di Fratelli d’Italia, il partito della Premier Giorgia Meloni che ad oggi vale il 29,5% su scala nazionale: dietro a FdI di ben 6 lunghezze troviamo il Pd di Elly Schlein, al 23,2%, in sicuro trend positivo rispetto a due anni fa ma ancora troppo poco “prestante” per immaginare un cambio al vertice del Paese. A deludere l’area progressista è l’insieme dei vari partiti potenzialmente interessati al “campo largo”, tanto che internamente al Partito Democratico l’ala cattolica-moderata con Prodi e Ruffini spinge per un “campo riformista” di Centro-sinistra, piuttosto che l’insieme delle voci radicali progressiste che ha in mente Schlein con Conte e Fratoianni.

A chiudere i sondaggi politici di Eumetra, raccolti tra il 15 e il 16 gennaio 2025, troviamo il duo di Centrodestra Forza Italia e Lega, rispettivamente al 9.4% e all’8,7%, sempre più vicini all’11% di M5s con Giuseppe Conte: resiste l’Alleanza Verdi-Sinistra al 6%, mentre rimangono nettamente in ritardo gli ex partiti del Terzo Polo, da Calenda con Azione al 2,8% fino a Italia Viva di Renzi al 2,2%, chiudendo con il 25% di PiùEuropa. La quarta forza del Centrodestra al Governo, il Noi Moderati di Lupi, questa settimana non va oltre lo 0,9% sulla scala nazionale elettorale.

INSEDIAMENTO TRUMP, TUTTE LE PREVISIONI E GLI SCENARI NEI SONDAGGI POLITICI ITALIANI

Nella giornata che in America significa “Inauguration Day” il mondo attende i primi provvedimenti degli Stati Uniti di Donald Trump, insediato questa sera come 47esimo Presidente USA: mentre i sondaggi politici internazionali confermano la netta crescita dei Repubblicani con la fiducia dell’elettorato americano alle stelle dopo i primi obiettivi già messi a segno senza ancora essere alla Casa Bianca (il caso TikTok, la tregua in Medio Oriente, i passi avanti nella diplomazia con Putin), in Italia l’attesa per i 4 anni d Presidenza Trump tendono a dividere l’elettorato.

Secondo i sondaggi politici di “PiazzaPulita”, il 30% ritiene la nomina di Trump una risorsa e un aiuto per l’Italia nei rapporti che si svilupperanno nei prossimi anni: la presenza di Giorgia Meloni oggi a Washington per il giuramento del Presidente USA, unico capo di Governo europeo presente, fa intuire il grado di vicinanza e “preferenza” che gli Stati Uniti trumpiani rivestono nell’Italia del Governo Meloni. Eppure v’è un 48% di elettori che considera il leader repubblicano più un pericolo per l’Europa e l’Italia stessa; secondo altri sondaggi politici, condotti da Analisi Politica lo scorso 18 gennaio 2025, il 37% degli intervistati considera un vantaggio l’avere Trump come n.1 degli Stati Uniti, con un plauso per il Governo italiano che sta collaborando a fondo per far crescere i buoni rapporti tra i due Paesi. Il 51% considera infatti ottimo l’operato del Governo Meloni nelle relazioni con Trump e Musk, mentre il 27% boccia le posizioni del Centrodestra in relazione ai rapporti con la Casa Bianca.