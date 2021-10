Star in the star, finale/ Diretta, ospiti e vincitore: da Tatangelo a Spagna

Star in the star: anticipazioni e diretta finale 14 settembre

Giovedì 14 ottobre, in prima serata, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia, Ilary Blasi conduce Star in the star. Quella in onda questa sera è l’ultima puntata del celebrity game che ha portato alcuni personaggi del mondo dello spettacolo a nascondersi sotto le maschere dei grandi nomi della musica italiana e internazionale per portare a casa la vittoria. Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata di Sal Da Vinci e Luca Laurenti, che hanno indossato rispettivamente i panni di Pino Daniele e Claudio Baglioni, questa sera, gli ultimi concorrenti in gara proveranno a conquistare la giuria per portare a casa la vittoria.

A sfidarsi nel corso dell’ultimo appuntamento del celebrity game che non è riuscito a conquistare definitivamente il pubblico incollando davanti ai teleschermi 1.898.000 spettatori pari al 10.4% di share con la semifinale saranno le ultime star ancora in gara ovvero Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson e Mina.

Gli ospiti della finale di Star in the star: lo show nello show

La finale di Star in the star vedrà Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson e Mina sfidarsi in una serie di manche nel corso delle queli si esibiranno sulle note dei brani più rappresentativi del loro percorso. I concorrenti, inoltre, avranno anche la possibilità di duettare con quattro, grandi nomi della musica italiana ovvero Anna Tatangelo, Riccardo Fogli, Mario Biondi e Ivana Spagna.

A giudicare le performance sarà la giuria composta da Andrea Pucci, Marcella Bella e Claudio Amendola che decreterà, insieme al pubblico in studio, chi tra i concorrenti dovrà togliersi la maschera e chi, invece, passerà alla manche successiva. Gli ultimi due concorrenti rimasti in gara si sfideranno in un’ultima manche al termine della quale sarà decretato il vincitore della prima edizione di Star in the star. La finalissima del celebrity game di canale 5 potrà essere seguita in diretta televisiva o in diretta streaming su Mediaset Play.

