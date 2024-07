Quest’anno è stato pubblicato con anticipo il calendario dei stipendi NoiPA di agosto 2024 così da permettere agli italiani di poter pianificare serenamente le loro finanze ma anche il budget potenzialmente destinato alle vacanze estive.

Inoltre grazie la novità di quest’anno è possibile scoprire il cedolino NoIPA in un modo molto più semplice rispetto a come avveniva quando l’unica possibilità era l’SMS (oggi sostituito ufficialmente dalla tecnologia OTP).

Calendario stipendi NoiPA agosto 2024: la pianificazione online

Sono tre le date ufficiali riportate nel calendario degli stipendi NoiPA di agosto 2024 da tenere in mente prima di vedersi accreditato l’importo spettante. La pianificazione del giorno indicato mostra uno scopo differente dal resto delle giornate.

Accrediti e Note

Data accredito Note 8 Agosto 2024 In tal giorno vengono depositati i flussi Enpam, F24EP e Perseo nella cartella FTP (in riferimento alle operazioni del mese precedente). Questo intervento è essenziale ai fini contributivi, fiscali e previdenziali. 27 Agosto 2024 Vengono elaborate le domande e garantito l’invio del flusso uniemens, che si riferisce alla comunicazione obbligatoria che ogni mese i datori di lavoro devono garantire per i contributi previdenziali. 29 Agosto 2024 È la data ufficiale prevista per accreditare gli stipendi ai dipendenti pubblici per il mese di settembre 2024.

A parte le date sopra indicate dobbiamo inserire anche le emissioni urgenti e speciali, nate per sopperire alle situazioni straordinarie e supplenze brevi. Dato che il 18 agosto è festivo (cade di domenica), l’emissione speciale per le supplenze brevi potrebbe essere anticipata a venerdì 16 agosto, così da garantire l’accredito vicino al Ferragosto.

L’emissione urgente invece, è attesa per il 13 agosto e serve per colmare eventuali gap e ritardi durante la presentazione del modello 730.

Grazie a questa pianificazione ben calendarizzata in merito agli stipendi per i dipendenti NoiPA di agosto 2024, quest’ultimi possono pianificare al meglio le loro spese finanziarie dato che l’ente ha ufficializzato le date (dunque non ci saranno né novità e né – si presume – imprevisti).