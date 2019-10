Taglio dei Parlamentari, legge alla Camera/ Domani voto: FI con il Governo, la Lega..

Oggi sbarca in Aula alla Camera per la quarta e ultima lettura la legge sul taglio dei Parlamentari voluto fortemente dal M5s e appoggiato da Centrodestra fino alla caduta del Governo Conte-1: poi il Pd, con alcuni correttivi fatti inserire nel testo di legge, ha deciso di aderire alla norma (era parte del programma di Governo Zingaretti-Di Maio-Conte) e si appresta a votare con la maggioranza per il disegno di legge che taglierà il numero di deputati da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 e 200. Secondo i calcoli del Governo si arriverà a risparmiare – tra pensioni, vitalizi e annessi/connessi – circa 100 milioni l’anno, per 500 milioni entro la fine di ogni legislatura. Questo taglio avrà inizio ufficiale dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della riforma: il numero degli abitanti per deputato aumenta da 96.006 a 151.210, mentre quello per ciascun senatore cresce da 188.424 a 302.420. Resta evidente, come già annunciato dal Governo giallorosso, che a seguito della legge odierna si dovrà provvedere al cambio della legge elettorale attuale per ridisegnare i collegi uninominali e plurinominali. Come anticipa Repubblica, entro domani il Governo – prima del voto sulla legge – presenterà un documento su tutte le riforme che faranno da “contrappeso” al taglio dei parlamentari eletti, con una sorta di roadmap per i prossimi mesi articolata in tre punti. Voto ai 18enni per l’elezione del Senato; riforma costituzionale per modifica alla platea che elegge il presidente della Repubblica, con riduzione dei delegati regionali e la modifica dell’elezione del Senato non più a base regionale; avvio della riforma elettorale.

TAGLIO DEI PARLAMENTARI: LA SFIDA SUI VOTI

«Sono molto emozionato per il taglio dei parlamentari e non mi aspetto solo un voto di maggioranza ma di tutto il Parlamento, trasversale», così ha spiegato emozionato Luigi Di Maio entrando alla Camera alla vigilia del voto sulla legge considerata “storica” dal Movimento 5 Stelle. Oggi in una Camera semi-deserta si è discusso della legge in oggetto e domani pomeriggio si arriverà al voto: la poca presenza di parlamentari rappresenta il segnale di una sostanziale accettazione di quasi tutte le forze politiche in Parlamento verso la legge proposta dal M5s. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno già fatto sapere che voteranno assieme al Governo, anche se oggi in Aula nessun deputato leghista si è presentato come protesta per il “cambio repentino” del Pd dopo aver votato no in tutte le tre precedenti letture della riforma. «Al M5S dico, abbandoniamo la mitomania della finta democrazia diretta», spiega Laura Ravetto (FI) nell’annunciare il sì del suo gruppo alla legge del Governo, mentre lo stesso Matteo Renzi nonostante l’abbia definita un «tributo demagogico» ha dato il via libera anche di Italia Viva a sostegno della riforma. Allarme contro la legge sul taglio parlamentari arriva da diversi costituzionalisti che lamentano come il taglio dei numeri non significhi una maggiore produttività e risparmio per lo Stato: «il risparmio mi sembra risibile rispetto alla posta in gioco mentre l’annunciata maggiore efficienza delle Camere non poggia su alcun elemento probatorio […] È vero che negli Usa si eleggono solo 100 senatori ma in quel sistema gli eletti alla fine sono satrapi: siamo sicuri di volere questo? Per questo motivo la riforma rischia di essere “ancor più appannaggio di una élite», spiega oggi sul Corriere della Sera il costituzionalista Massimo Luciani.

