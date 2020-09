Temptation Island 2020, 3a puntata/ Diretta: arrivano Salvo e Francesca, nuova coppia

ANTICIPAZIONI TEMPTATION ISLAND 2020 TERZA PUNTATA

Le coppie di Temptation Island 2020 sono giunte al giro di boa. Mercoledì 30 settembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il programma dell’amore condotto da Alessia Marcuzzi. La terza puntata di Temptation Island 2020 sarà ricca di emozioni, colpi di scene e porterà anche nel villaggio una nuova coppia. Il primo momento clou, però, avrà come protagonista Anna e Gennaro che, nella scorsa puntata, hanno lasciato il programma dicendosi addio dopo un confronto infuocato in cui sono volate parole forti. Questa sera, però, come aveva annunciato Alessia Marcuzzi al termine del secondo appuntamento, ci potrebbe essere un clamoroso colpo di scena. Gennaro, infatti, ha chiesto di poter rivedere nuovamente Anna di cui è ancora profondamente innamorato. Anna, dunque, si presenterà al confronto o deciderà di chiudere definitivamente la storia?

L’ARRIVO DI SALVO E FRANCESCA LA NUOVA COPPIA

Nel villaggio di Temptation Island 2020, durante la terza puntata, sbarcherà una nuova coppia formata da Salvo e Francesca. Sono fidanzati da cinque anni e convivono da tre. Ad unirli, non è solo l’amore, ma anche il lavoro. Entrambi, infatti, sono store manager di un negocio di prodotti biologici. A scrivere a Temptation è stata Francesca che, sognando una famiglia con Salvo, vuole eliminare gli ultimi dubbi che ha prima di realizzare questo suo grande sogno. “Sono stata io a scrivere a Temptation Island perché la nostra storia da circa un anno vacilla. Abbiamo perso quella complicità sia mentale che fisica che ci contraddistingueva. Ho sempre sognato di avere un figlio con Salvo e ho sempre pensato a lui come padre e marito. Purtroppo, a oggi, questo sogno mi spaventa perché ancora non lo trovo responsabile. A Temptation vorrei dare una svolta alla nostra storia e renderla concreta”, ha dichiarato Francesca nel video di presentazione. Riuscirà a raggiungere il suo obiettivo alla fine dell’avvventura?

NADIA E ANTONIO: CENA ROMANTICA PER LEI CON STEFANO

Come proseguirà la storia d’amore tra Nadia e Antonio? La fidanzata, nel villaggio di Temptation Island 2020, è sempre più vicina al single Stefano. Dalle anticipazioni della terza puntata, sappiamo che Nadia si concederà una cena romantica con il tentatore Stefano. Antonio, di fronte alle nuove immagini della fidanzata, si lascerà prendere dallo sconforto. Solo nel suo villaggio, Antonio mostrerà la propria delusione nei confronti dell’atteggiamento della fidanzata. “I problemi si affrontano insieme“, dirà Antonio. Lacrime, invece, per Speranza che sembra giunta alla decisione finale: con le risposte che stava cercando, chiederà il falò immediato al fidanzato Alberto?

CONFRONTO IMMEDIATO PER SERENA E DAVIDE A TEMPTATION ISLAND 2020?

Serena, nel villaggio delle fidanzate di Temptation Island 2020, è sempre più vicina al single Ettore. La fidanzata di Davide appare molto presa dal tentatore con cui sta tirando fuori anche il suo lato più spensierato. Immagini che non faranno affatto piacere a Davide che, molto geloso della fidanzata, potrebbe chiedere il falò immediato. L’avventura di Serena e Davide, dunque, finirà questa sera? Brutte sorprese in arrivo anche per Carlotta che vedrà le nuove immagini del fidanzato Nello insieme alla single Benedetta. Come reagirà Carlotta di fronte al feeling tra l’uomo che vorrebbe sposare e la bella tentatrice?



