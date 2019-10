Temptation Island Vip 2019/ Pagelle 4a puntata, Pettinelli Show: tutti pazzi per lei!

Pagelle Temptation Island Vip 2019 quarta puntata

La quarta puntata di Temptation Island Vip 2019 ha visto Anna Pettinelli incontrare al falò di confronto il fidanzato Stefano Macchi. Un vero e proprio show che ha catalizzato l’attenzione non solo dei telespettatori, ma anche del popolo dei social. Dopo l’ennesimo video di smancerie e complicità tra la tentatrice Cecilia e il compagno Stefano, la conduttrice radiofonica chiede un falò di confronto immediato che comincia col botto. Stefano corre felice verso la sua donna come un bambino incurante di quello che l’aspetta; anzi le si avvicina pronto ad abbracciarla e baciarla, ma la Pettinelli è una furia: “tu non ti rendi contro di quello che hai fatto!”. Stefano non comprende il comportamento della fidanzata precisando da subito che con la tentatrice era solo uno scherzo: “con Cecilia scherzavo, per me era una compagna di giochi. Mi hai tirato fuori da lì per una cazzat*!”. La Pettinelli allora comincia il suo “show”: “svegliati, sto male! Tu pensi solo a stare nel parco giochi, ma io sto male! Ma sto fuori di melone, ma sei impazzito? Non stai capendo niente! Io vengo da 15 giorni di sofferenza”. Anche Alessia Marcuzzi interviene per far capire a Stefano il punto di vista di Anna.

Anna Pettinelli show a Temptation Island Vip: pace fatta con Stefano Macchi

La conduttrice di RDS è su tutte le furie: “non so se sei innamorato di questa o se non stai capendo nulla. Ma un minimo di sensibilità ce l’hai?”, ma Stefano Macchi è davvero sorpreso di vedere la sua amata così arrabbiata: “per me lei era un’amica, ma nulla di ciò che pensi tu. Io gioco con lei come con tutti”. Il falò però si conclude con un lieto fine per la coppia e con le scuse di Stefano alla sua “patata” Anna Pettinelli: “mi dispiace tanto se tu sei stata male, davvero tanto. Io ho pensato solo a fare quello che mi hai detto tu: divertirmi. A me dispiace solo averti fatto stare male, proprio tanto”. Il pubblico di Temptation Island Vip 2019 è letteralmente impazzito per il falò della coppie; non si contano le gif con la Pettinelli incavolata nera che urla al fidanzato. “Quando dicono di non amare il trash” scrive un utente, ma c’è anche chi riprende le parole di Stefano: “Sandra e Raimondo siamo io e te, fare a botte è il nostro gioco preferito su lettone”. Anche Selvaggia Lucarelli commenta le esternazioni del compagno della Pettinelli: “Stefano sta usando la nota tattica “tu sei pazza!”. Ci siamo passate tutte“, ma è la gif di Stefano Macchi felice che corre verso Anna ad essere una delle più condivise! (Voto coppia 8).

Gabriele Pippo: “Silvia Tirado Maturani è un mostro”

La crisi tra Gabriele Pippo e Silvia Tirado Maturani è sempre più evidente. Entrambi nei rispettivi villaggi stanno spendendo delle parole per la loro storia d’amore davvero poco edificanti. Silvia non nasconde la sua curiosità verso il single tentatore Valerio a cui confida tante cose, ma le immagini non rendono felice il compagno che commenta: “sono immagini forti. E’ una questione di buon senso, mi fa male sai è comunque una cosa poco carina proprio non considerarmi…”. Poco dopo però è lo stesso figlio di Pippo Franco a descrivere la compagnia come un “mostro” sottolineando a gran voce “non merita niente, se non un grandissimo vaffanc*lo”. Il futuro della coppia è incerto se consideriamo le rispettive affermazioni dei fidanzati; anche Silvia dopo aver visto il filmato di Gabriele Pippo con la single Gaia commenta: “ha trovato una ragazza diversa da me, una che mangia con le mani, con la quale può scherzare, noi siamo molto diversi”. Il web però sembra non gradire particolarmente le parole di Silvia criticando alcune sue affermazioni. “Senti Silvia che male c’è nel fare il verso del cinghiale eh ma fai tanto la sofisticata del cazzo e poi hai la terra di 5 tonalità superiori alla tua carnagione ma dai via” scrive un utente, ma la coppia sembra davvero essere arrivata al capolinea. (Voto 4)

Temptation Island Vip 2019, Pago: “Serena Enardu ha superato il limite”

La crisi tra Pago e Serena Enardu sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno. La ex tronista è sempre più attratta dal tentatore Alessandro Preziosi con cui trascorre una bellissima giornata al mare che provoca una forte gelosia nel compagno che scoppia in lacrime. Ma non finisce qui, visto che la bella influencer arriva perfino ad eludere i microfoni della redazione. La reazione di Pago è comprensibile: “pensavo fosse un pochino più onesta, il limite è stato abbondantemente superato. Sono molto deluso da questa ragazza, pensavo di conoscere questa ragazza, non riesco nemmeno a chiamarla per nome”. Anche Serena reagisce male nel vedere il compagno confrontarsi e condividere del tempo con la single Valentina a cui parla anche della sua fidanzata. La ex tronista però ci tiene a precisare: “dice delle cose che non sono vere, allora comincio a chiedermi che cosa ci fa con me?”. (Voto 6)

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito escono insieme fa Temptation Island Vip: presto sposi?

Tutto è ben quel che finisce bene, invece, per la coppia formata da Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. La ex professoressa de L’Eredità ha chiesto un falò anticipato dopo essere giusta ad una decisione importante della sua vita; la bella modella, nonostante la curiosità verso Antonio Moriconi, non ha alcun interesse per nessuno, anzi è sicurissima del suo amore per l’ex più bello d’Italia. “Sono sicura dei miei sentimenti e dei suoi, ho sbagliato in passato, ho capito e ho smesso!” dice Chiara che raggiunge Simone al falò. Un momento davvero emozionante per la giovane coppia ora pronta al grade passo: il matrimonio. (Voto 8) Infine è la volta della nuova coppia formata da Alex Belli e Delia Duran. “Entrambi vogliamo imparare a stare da soli. Viviamo in simbiosi e per me è una terapia, ci aiuterà” dice la modella venezuelana durante il primo falò, ma per lei non ci sono filmati visto che l’attore di Centovetrine nel villaggio non fa che pensare a lei: “Mi manca come l’aria, non dormo”. Sarà vero oppure no? (Voto 5)



© RIPRODUZIONE RISERVATA