Toninelli “Lombardia? Meglio i medici cubani”/ “Fatto ciò che Regione non seppe fare”

Il Movimento 5 Stelle torna all’attacco della Regione Lombardia. Stavolta è Danilo Toninelli a provocare: l’ex ministro di Trasporti e Infrastrutture, parlando dei medici cubani, ha spiegato che «hanno compensato quello che la Lombardia non è stata in grado di fare» durante l’emergenza coronavirus. Una dichiarazione destinata a far discutere, ma in linea con quanto dichiarato da Riccardo Ricciardi, che la settimana scorsa ha scatenato l’inferno in Parlamento. «Quello che vedete alle nostre spalle è l’ospedale da campo che è stato montato dall’esercito a marzo, dove sono venuti a lavorare i medici e infermieri cubani per dare una mano all’ospedale di Crema. Siamo all’interno di uno degli epicentri del contagio», ha spiegato Toninelli in un video. «In questa zona sono morte tantissime persone. Questi uomini in divisa hanno dato una mano straordinaria per compensare quello che purtroppo la Regione non è stata in grado di fare». Nello specifico per Toninelli doveva «intervenire sui tantissimi contagi», ma non sarebbe riuscita a farlo.

TONINELLI, NUOVO ATTACCO ALLA REGIONE LOMBARDIA

Ma non è il primo attacco che Danilo Toninelli sferra alla Regione Lombardia. «Se nelle aule parlamentari si solleva il disastro portato dalla gestione del governatore Fontana scoppia una bagarre», aveva dichiarato dopo la bufera per le dichiarazioni di Ricciardi alla Camera. «Noi del MoVimento 5 Stelle, abbiamo estremo rispetto di tutte le persone che sono morte così come per tutti i lombardi che hanno perso una persona cara», spiegò l’ex ministro in una nota. Rivolgendosi al centrodestra, chiese di rimediare agli errori: «Perché non ammettono che aver dato più della metà dei soldi pubblici alla sanità privata, confermando quanto fatto da Formigoni, è stata una follia? Ci sono state troppe morti e troppi contagi per continuare a fare solo propaganda e polemiche. Serve ammettere gli errori fatti e porvi rimedio». L’esponente del Movimento 5 Stelle concluse il suo intervento «consenso non deve essere anteposto alla tutela della salute dei cittadini lombardi».





