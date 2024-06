Tracce “ufficiali” Maturità 2024, Prima Prova/ Ecco i 7 temi di italiano: titoli, autori, argomenti e opere

ECCO LE 7 TRACCE UFFICIALI DELLA PRIMA PROVA DI MATURITÀ 2024: TITOLI, AUTORI E OPERE

Sono in tutto 7 le tracce ufficiali scelte dal Ministero dell’Istruzione per la Prima Prova dell’Esame di Maturità 2024 e a differenza degli altri anni praticamente si sono conosciute tutte subito: circa 20 minuti dopo l’apertura del plico telematico con dentro tutte le 7 tracce – 2 di Tipologia A-Analisi del testo, 3 di Tipologia B-Testo argomentativo, 2 di Tipologia C-Tema di attualità – già i “rumors” erano in realtà le reali tracce scelte per il tema di italiano a carattere nazionale.

E così già diversi siti – esattamente come il “Sussidiario.net” – siamo entrati in possesso dei pdf originali con le 7 tracce ufficiali consegnate dalle commissioni d’esame a circa mezzo milione di maturandi: per la piena ufficialità e la distribuzione delle stesse occorrerà attendere come sempre la comunicazione del MIM ma intanto possiamo tranquillamente riassumere qui di seguito quali sono le 7 tracce di Prima Prova e con quali titoli.

Tipologia A – Analisi del testo

– A1: poesia “Pellegrinaggio” di Giuseppe Ungaretti

– A2: brano di Luigi Pirandello da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”

Tipologia B – Testo argomentativo

– B1: brano di Giuseppe Galasso da “Storia d’Europa, riflessione sulla guerra fredda e la bomba atomica

– B2: brano di Maria Agostina Cabiddu da “Rivista AIC-Associazione italiana costituzionalisti”, riflessione su costituzione, coscienza civile e domanda di “bellezza”

– B3: brano di Nicoletta Polla-Mattiot tratto da “Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, natura fra ascolto e comunicazione”, riflessione sul valore del silenzio nel comunicare

Tipologia C – Tema di attualità

– C1: brano di Rita Levi Montalcini tratto da “Elogio dell’imperfezione”

– C2: brano di Maurizio Caminito tratto da “Profili, selfie e blog”, riflessione sulla scrittura, il diario e le forme di comunicazione digitali

QUANDO USCIRANNO SUL SITO DEL MINISTERO LE TRACCE UFFICIALI DELLA PRIMA PROVA? TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA MATURITÀ

Le 7 tracce ufficiali della Prima Prova come detto non saranno pubblicate subito dal Ministero dell’Istruzione che di norma attende la fine delle 6 ore di tempo a disposizione per concludere il tema di italiano nell’Esame di Stato per la Maturità 2024. A differenza di altri anni però non vi sono state “bufale” o fake negli immediati primi istanti dopo l’apertura del plico telematico e subito sono emersi titoli, autori, opere e argomenti poi effettivamente confermati da pdf che siamo riusciti ad ottenere assieme ad altri canali di informazione.

Per conoscere però le effettive tracce con tutti i materiali e le richieste ufficiali non resta che attendere la pubblicazione del Ministero sul proprio portale online e sui principali canali social MIM-MIUR: il medesimo iter avverrà anche domani con l’inizio della Seconda Prova, con l’aggiunta dei materiali utili per le soluzioni e le correzioni delle ultime prove scritte di Maturità prima del colloquio orale della prossima settimana.











