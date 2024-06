Maurizio Carminito chi è, Prima Prova traccia C2 Maturità 2024/ Docente e presidente del Forum del libro

Maurizio Carminito è tra gli autori selezionati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la Prima (temutissima) prova della Maturità 2024: il suo testo – datato 2014 – è apparso come seconda proposta nella cosiddetta Tipologia C, dedicata ai temi di attualità e, nello specifico, al modo in cui i blog, i social e le nuove tecnologie in generale hanno modificato la scrittura diaristica. Un tema che – seppur affondi le sue radici nel 2014 – è di estrema attualità anche a distanza di 10 anni; ma all’argomento della traccia della Prima prova della Maturità 2024 in sé abbiamo dedicato un pezzo a parte (che trovate cliccando su queste parole) e tra queste righe ci preme approfondire la figura di Maurizio Carminito, partendo ovviamente da chi è l’autore del testo di attualità, fino ai suoi meriti accademici e letterari.

A darci un’infarinatura generale sulla biografia dello sconosciuto (almeno ai più e quasi certamente ai maturandi) autore è il sito della casa editrice Bibliografica, che parte dal ricordare come la sua prima esperienza degna di nota – dopo i classici studi e le prime esperienze lavorative – sia stata la direzione della Biblioteca centrale per ragazzi della Capitale: un ruolo coperto da Maurizio Carminito tra il 1989 e il 1996, quando decise di passare al ruolo di Direttore del Sistema bibliotecario romano.

Chi è Maurizio Carminito: autore scelto per la Tipologia C della Prima prova della Maturità 2024

Nel parlare di chi è Maurizio Carminito – autore scelto per la Prima prova C2 della Maturità 2024 – non possiamo tralasciare che subito dopo la direzione del Sistema bibliotecario (precisamente a partire dal 2008 e almeno fino al 2014) si dato anche all’insegnamento universitario, prima con un corso in ‘Bibliografia’ alla Statale della Tuscia e, in un secondo momento, in ‘Informatica per gli archivi e le biblioteche’ alla prestigiosa Sapienza di Roma. Infine – almeno per ora – Maurizio Carminito a partire dal 2017 è stato scelto anche come presidente del Forum del Libro.

Ovviamente non mancano nelle esperienze dell’ex bibliotecario anche diversi successi editoriali: il primo risale addirittura al 1997 con la pubblicazione del ‘Manuale del navigatore internet‘ scritto per aiutare i ragazzi ad approcciarsi a quella che all’epoca era una nuova tecnologia da scoprire; mentre nel 2014 – e qui veniamo al testo protagonista della Maturità 2024 – Maurizio Carminito ha pubblicato anche il libro ‘Profili, selfie e blog‘. Non mancano – infine – anche altre due importanti esperienze editoriali: la prima con la direzione della rivista ‘Liber‘ a partire dal 2011; e la seconda è una rubrica iniziata lo stesso anno dedicata all’editoria digitale.











